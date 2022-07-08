十銓科技6月營收月增逾19% 彈性調動銷售策略

十銓科技（4967）今日公布6月營收6.09億元，月增19.52%，2022年1~6月合併營收32.74億元。因大環境變化大，十銓表示，隨時處於備戰狀態，一路以未來整體營運暨財務整體利潤為考量，朝電競、工控高含金量、高成長、高毛利的產業投入及佈局，且增加上下游串聯互動，組成更大的價值鏈，強化供應鏈長久信賴關係。

受全球疫情、戰事、通膨壓力等大環境因素影響，讓NB、手機、電視等資通訊與消費終端的出貨表現不如預期，研調機構Gartner也預估2022年全球PC出貨量將下降9.5%，再加上，拉貨動能轉弱，十銓認為PC下半年恐不如以往旺季，需持續觀察。

面對突發的疫情，十銓經歷種種考驗，彈性調動行銷策略，提高品牌曝光度帶動銷售，增進各大媒體及社群平台推廣， 6月份除了祭出中國618降價促銷，以提振上半年整體銷售業績且搶市占率，同時也發表「工控產品T.R.U.S.T.技術影片」及「T-FORCE電競形象影片」，透過影片向全球消費者傳遞十銓產品多元化及技術能力。