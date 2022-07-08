鴻海看好電動車市場 入股盛新為未來供應SiC基板布局
盛新材料是廣運（6125）及子公司太極（4394）共同成立的化合物半導體材料碳化矽(SiC)長晶公司。今（8）日下午盛新材料宣布該公司增資獲得鴻海集團入股5000仟股，鴻海集團（2317）在發展電動車的考量下，參與盛新材料的現金增資，雙方並在今日下午正式簽約，
盛新目前股本4.3億元，增資後股本5億元，增資7000仟股，每股現增100元，募資７億元，主要募資對象為策略投資人，其中鴻元國際（鴻海集團）入股5000仟股最高，另尚有全新、（日商）華稻、中美鑫投資。預計現增後盛新材料前三大持股為太極47.7%、鴻元國際（鴻海2317）10%及廣運（6125）7.4%。盛新指出，此次募得資金主要將用於產能擴充。
盛新是台灣可同時具元件級N型(車載應用)及SI型(5G小基地用)SiC的基板公司，加上與廣運(6125)合作具備長晶設備自製優勢。盛新目前長晶設備17台，至明年逐步建置至65台，其中50台為與廣運(6125)合作自製。
盛新也指出，SiC市場的預期年均複合成長率34%，最大貢獻為電動車，未來發展商機龐大，鴻海集團在電動車領域具有強大完整的供應鏈。盛新本次很榮幸獲得鴻海的入股合作，相信雙方未來一定能發揮緊密合作綜效。
盛新規劃在8月申請股票公開發行及年底興櫃掛牌申請，積極在2~3年內朝股票上市櫃掛牌交易方向前進。
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