子公司緯穎表現亮眼 緯創6月營收創新高、首破千億元

代工大廠緯創（3321）今（8）日公布今年6月營收，受惠季底出貨旺季，加上先前受中國大陸封控影響的4、5月遞延訂單在6月出貨，帶動緯創單月營收首度站上千億大關，月增36.6%，創下單月歷史新高紀錄。同時，子公司緯穎（6669）也同步繳出單月及單季及新高紀錄。

緯創公布6月營收1,015.27億元，月增36.6%、年增41.2%，創單月歷史新高；第2季營收2,442.59億元，季增7.9%、年增21.6%；累計緯創今年上半年營收為4,706.62億元，年增24.4%，為歷年同期新高。

緯創指出，6月營收向上主要是因大陸工廠沒有封控影響，加上6月為季底出貨旺季，及子公司緯穎表現亮眼所致。

此外，緯穎6月營收月增72.45％、達349.04億元，年增92.1％，第2季營收750.57億元，季增48％、年增46.6％，同步創單月及單季新高紀錄，上半年累計營收1,257.63億元，年增39%，站同期新高。

從產品線來看，緯創三大產品6月出貨量皆優於5月，6月筆記型電腦出貨230萬台、月增40萬台，桌上型電腦出貨80萬台、月增10萬台，顯示器出貨180萬台，月增30萬台。

展望第3季，緯創指出，相較第2季，預期NB出貨量將個位數比例季增，桌機則兩位數季增，至於顯示器則季減。

緯創董事長林憲銘先前指出，PC產業在消費性市場需求確實已到頂、成長率不會太高，但整個IT產業還有很多地方增長。緯創今年前五個月整體營運仍往上走，展望下半年，雖然不是超級樂觀，但應該跟年初預估不會差太遠，預估仍有合理成長，因此對今年整體發展不是太悲觀。