台積電6月營收逾1,758億元 Q2營收創高超標
台積電（2330）今（8）日公佈2022年6月營收報告。2022年6月合併營收約為新台幣1,758億7,400萬元，雖較創新高的5月減少5.3%，較去年同期增加了18.5%，仍創單月歷史次高，加上匯率有利因素整體挹注今年第2季營收若以新台幣計算超過高標。
台積電累計2022年1至6月營收約為新台幣1兆252億1,700萬元，較去年同期增加了39.6%。
台積電日前釋出展望顯示，預計今年第2季合併營收將介於176億美元到 182 億美元之間，季增約0.2%至約3.6%。若以中間值計算則季增約1.9%，依據台積電當時匯率假設換算，今年第2季營收以新台幣換算約5,068.8億元至5,241.6億元。
由於台積電今年累計4月至5月營收達約3,578.81億元，加上6月已達到5337.55億元。
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