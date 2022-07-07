Micro LED能成台廠殺手鐧嗎？台廠龍頭富采這樣說
過往台灣顯示器產業無法位居業界主導地位，隨著Mini LED與Micro LED等新技術逐步成形，台廠憑藉多年來在Mini LED的研發成果，逐漸有能力與韓廠的OLED在高階顯示器領域抗衡。
隨著高階顯示技術逐步推演至更先進的Micro LED，未來台廠能否藉由Micro LED在國際市場持續取得一席之地，台灣LED龍頭富采認為，台灣在Micro LED上下游供應鏈完整，競爭優勢明確，有機會勝出。
富采財務長張博儀表示，巨量轉移技術是目前 Micro LED商業化最大的挑戰，也是這幾年來全球各大廠商研發Micro LED極欲突破的門檻。目前擁有Micro LED巨量轉移技術的廠商不少，包括美國、加拿大、法國都有廠商投入研發，三星及富采旗下晶電及隆達也有自行研發的巨量移轉技術。
張博儀說，放眼望去，當下業界最認同錼創科技掌握的巨量移轉技術，具有相對成熟、進展較快的優勢。錼創成立於2014年，友達及晶電均是主要大股東。
張博儀表示，在Micro LED的國際競爭舞台上，台廠的優勢在完整的上下游整合，上游的超微小晶粒有晶電負責、巨量移轉則有錼創科技、面板則有友達，至於高階驅動IC也有友達轉投資、鎖定Micro LED研發多年的瑞鼎。
張博儀強調，完整的垂直技術整合是台廠在Micro LED最大的競爭優勢，未來Micro LED商業化之後，台廠的機會確實相對較大。
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