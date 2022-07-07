大豐電寬頻用戶數持續增加 大頻寬用戶占比超過28%

因應產業數位匯流，有線電視業者近年積極搶佔家用寬頻版圖，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，2021年全年有線電視寬頻用戶數大增24.8萬戶，遠高於電信業者平均增加的5.2萬戶，成長率達12.2%。

有線電視及寬頻業者大豐電（6184）表示，今年上半年疫情嚴峻，居家工作及照護需求已成為日常生活，消費者對於網速更為要求，大豐旗下大大寬頻積極供裝120M及360M的高速寬頻產品，今年7月時整體用戶衝破13萬戶，其中約28%都為超過360M用戶，有線電視高CP值的家用寬頻已經漸獲消費者青睞。

大豐電從去年7月開始積極推廣t.Gateway 4K雙模機上盒，以機上盒作為消費者智慧家庭生活的控制中心。大豐電董事長張銘志表示，t.Gateway搭載多個本土串流影音內容，另持續增加加值服務，透過多樣化的內容，提升寬頻用戶黏著度。目前與國際串流影音以及行動電信業者洽談，希望很快會有好消息，以更豐富紮實的產品服務提供消費者。

大豐電今年6月股東會宣布配發每股3元現金股利，今日除權息前股價48.6元，今日收盤價為46.0元，持續往填息目標前進。