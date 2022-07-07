工業電腦龍頭發威 研華6月、Q2、上半年營收同創新高
工業電腦龍頭研華（2395）今（7）日公布2022年六月份合併營收達64.34億元，較去年同期營收50.47億元，年增27.48%。累計研華前六月合併營收達329.44億元，較去年同期營收273.71億元，年對年成長20.36%。研華2022年6月、第2季及上半年營收同創歷史新高，表現亮麗。
6月份營收以區域別來看，以北美、中國及新興市場最為強勁，年對年分別成長44%、14%及27%，日本市場則年對年微幅衰退。事業群表現而言，以物聯雲事業群（Cloud-IoT Group，CIoT）、應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現最佳，分別較去年同期大幅成長68%、37%及27%。
累計上半年營收方面，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長37%、25%及40%；中國市場已完全復工，累計營收較去年微幅成長。各事業群表現方面，以應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現最佳，年對年分別成長62%及47%。嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）及物聯雲事業群（Cloud-IoT Group，CIoT）亦有不錯的表現，較去年同期成長逾兩成。
隨華東解封、料況緩步紓解，加上集團產能佈建完成，研華整體營運逐步升溫，包括北美、中國、台灣、東南亞等市場單月營收皆為今年以來新高水位。接單方面，六月份接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.1，累計一至六月BB Ratio為1.25，顯示過往客戶端擔心交期過長與漲價因素，積極下單狀況已不復存在，接單狀況逐步回歸以往年度水平。
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