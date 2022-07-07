SEMICON TAIWAN 2022國際半導體展 即日起開放報名

全台年度最大半導體盛事SEMICON Taiwan 2022國際半導體展，即日起開放報名。有鑑於台灣半導體產業成為全球關注的焦點，今年SEMICON Taiwan展覽吸引700家國內外廠商參與，共計推出2,400個展覽攤位。

主辦單位SEMI表示，今年展覽將深入探討台灣半導體產業的七大強項，包括先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、ESG永續、半導體資安等發展趨勢。展覽將於9月14日至16日於台北南港展覽館一館盛大登場，持續引領全球半導體產業下世代關鍵技術之發展交流，以迎接未來數十年產業發展的黃金時代。

SEMI強調，儘管近期受到終端需求變化、通膨等因素影響，部分電子商品出現短期庫存調整狀況，但受惠於車用電子、高效能運算，以及各式智慧型應用等長期市場需求持續看漲，半導體產業發展趨勢仍具相當成長潛力。

根據SEMI最近出具的市場報告指出，2021年全球矽晶圓出貨量較2020年上漲14%、總營收成長13%，突破120億美元大關，雙雙寫下歷史紀錄；2021年全球半導體材料市場營收成長15.9%，達到643億美元，超越2020年創下的555億美元紀錄，也締造新猷。

另外，供應端的晶圓製造商持續投入擴廠及新技術導入的趨勢，則展現出台灣半導體業者積極備戰下世代市場之決心。

其中，2022年全球前端晶圓廠設備支出總額將較前一年成長20%，創下1,090億美元新高紀錄，其中台灣預計成為2022年晶圓廠設備支出領頭羊，總額較去年成長52%來到340億美元。展望2023年晶圓廠設備支出，預計也將呈持續成長之勢。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，雖然近期全球半導體產業受市場短期供需調整出現波動，SEMI看好台灣半導體產業持續引領下世代半導體先進技術發展的高度競爭實力，不僅因為政府將半導體列為六大戰略之首，也同時推出半導體學院，應對台灣半導體產業人才短缺的問題。

曹世綸進一步說，有鑑於全球產業對台灣半導體在先進製造發展的信心及重視，SEMICON Taiwan成為過去數年間，唯一不受疫情影響、且持續成長之全球半導體展覽，展覽規模在今年突破27年來新高，出現一位難求的情況。