円星科技6月營收1.06億元 連9個月創新高

全球矽智財（IP）供應商-円星科技 (M31，6643)，結算2022年6月合併營收為1.06億元，續創單月新高，年增達36.4%，首次突破億元大關，並延續去年第4季起的強勁成長態勢，創下連續9個月刷新同期歷史新高紀錄。

M31累計上半年度合併營收為5.47億元，年增達28.1%，也創歷年同期新高。

展望本季，M31表示，受惠於客戶擴大發展AI及HPC高效能運算市場，相關半導體IP需求暢旺，加上海外市場動能回溫，先進製程訂單的銷售單價提升，有助M31延續全年營收及獲利逐季穩步成長趨勢不變。

M31進一步指出，將持續與晶圓大廠和IC設計公司密切合作，提升先進製程市占率，預期將帶動授權金與權利金的同步增長。