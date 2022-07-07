家登第2季及上半年營收創新高

晶圓傳載解決方案廠家登(3680)今(7)日公布2022年6月合併營收3.8億元，月增18.8%、年增87.8%；第2季合併營收為10.68億元，季增4.2%，創歷年單季新高，預料獲利將同創佳績。

家登表示，6月合併營收中，半導體本業成長幅度高達100%，凸顯公司在今年首季出售吳江新創、專注半導體本業營運，隨半導體客戶拉貨動能提升，帶動營收月月超越去年同期，尤其半導體先進製程及晶圓載具主力產品線第2季出貨更為明顯，帶動第2季營收創下單季新高。

家登表示，上月公告發行總額達10億元的第三次無擔保轉換公司債，今日起開始在證券商營業處所開始櫃檯買賣，這項資金將用於家登未來三年廠辦興建，擴充產能等規劃，以因應全球載具爆發成長的需求量。

家登強調，出售吳江汽車事業未使營收出現缺口，主因載具事業有優異的表現，讓今年上半年營收和獲利顯著提升。

家登上半年合併營收為20.91億元，年增67.5%，創歷年同期新高，且營收結構有利毛利率提升，法人預估今年上半年獲利表現有機會超越去年全年。

家登表示，上半年的優越表現來自兩個關鍵因素：先進製程光罩載具EUV POD（光罩盒）出貨量為歷年上半年新高，客戶穩定且持續成長的拉貨，揭示先進製程的量產進度逐步加速，直接帶動EUV載具的需求。

另外，家登晶圓載具12吋FOUP(晶圓盒)打進全球關鍵產業鏈，快速量產且逐月提升出貨量，目前中國大陸客戶已經包下七成產能，其他區域客戶包下三成產能，在手訂單已超越目前產能供給，家登積極擴線以滿足全球客戶需求，全球晶圓盒訂單看到2023年底。