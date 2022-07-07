家登晶圓載具訂單達2023年底 發公司債因應擴廠需求

國內知名關鍵性貴重材料之保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密（3680）第三次無擔保轉換公司債，發行總額新台幣10億元整，今(7)日在證券商營業處所開始櫃檯買賣，家登說明，藉以用於家登未來三年廠辦興建，擴充產能等規劃，以因應全球載具爆發成長的需求量，在上半年EUV POD出貨量創歷年新高，全球晶圓載具(FOUP) 訂單也已達2023年底。

家登也於今日公告2022年6月營收報告，集團合併營收約為新台幣 3.8億元，與去年同期2.03億元成長約87%，其中半導體本業成長幅度高達100%。

家登也指出，在首季售出吳江新創後，專注半導體本業營運，上半年營收獲利雙成長，營收月月超越去年同期，半導體先進製程及晶圓載具主力產品線出貨暢旺，帶領家登繼首季之後，第2季半導體本業表現更加亮眼。

為強化半導體本業，持續聚焦核心技術，又鑒於大中華汽車市場受疫情影響，近兩年表現皆未如預期，家登於今年4月公告擬由家登投資出售吳江新創所有股權，望能集中資源，專注發展高毛利半導體市場，同步健全集團營收獲利組成。

家登出售汽車事業未使營收出現缺口，載具事業超越以往的優異表現不僅超越去年同期表現，更帶領整體營收上升到新的水平，法人預期，獲利因營收結構的改變向上提升，今年上半年獲利表現有機會超越去年全年。

家登上半年的優越表現來自兩個關鍵因素，上半年來自先進製程光罩載具EUV POD出貨量為歷年新高，客戶穩定且持續成長的拉貨，揭示先進製程的量產進度逐步加速，直接帶動EUV載具的需求，旗開得勝，第二則是家登晶圓載具重磅跨入領先行列，12吋FOUP打進全球關鍵產業鏈，快速量產且逐月提升出貨量，目前中國客戶已經包下七成產能，其他區域客戶包下三成產能，在手訂單已超越目前產能供給，因此家登積極擴線以滿足全球客戶需求，全球晶圓載具訂單直透2023年底，FOUP攜手EUV POD將一同為集團表現帶來跳躍式成長。

此外，家登來自大中華市場需求強勁，全球晶圓載具供不應求，客戶紛紛出現預定熱潮，中國大陸客戶不惜採取加價預購方式望能確保產能供給並提早取得供貨。