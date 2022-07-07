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安力-KY 繳出歷年最強六月營收 年增55%

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

專業散熱模組供應商安力-KY（5223）公告2022年6月營運成果，6月合併營收為2.15億元，為歷年最強六月、年增55％。上半年合併營收為11億元，年增5.6%。六月及上半年皆為歷年同期新高。

該公司表示，過往電子業表現在5到6月一向呈現「五窮六絕」態勢，而今年狀況大不相同，安力-KY認為有三大利多，包括大陸解封後各供應鏈恢復產能、全球雲端運算服務迅速成長、大陸新能源汽車加速崛起等，有助推升安力-KY今年營收。

安力-KY 2022年累計前6月伺服器及家用遊戲機營收約為2.17億元，佔整體營收高達約20%，受惠全球雲端運算服務迅速成長。

新產品應用—新能源汽車關鍵零件，安力-KY 2022年累計前6月車用營收約為2000萬元，整體營收約為1.86%。根據大陸乘用車市場信息聯席會近日公佈的數據顯示，大陸新能源汽車銷售量在全球的市場份額中已經達到53%，而純電動汽車的全球市佔率更高達61%，是全球重要的領航者。2022年6月，中國新能源汽車-理想汽車第二款車型L9上市，也進一步使安力-KY車用布局逐漸成形。安力-KY自2021年開始積極布局大陸車用光學雷達關鍵零組件，大陸新能源車產業高速成長的趨勢持續，安力-KY的車用布局可望逐年成長。

營收 雲端運算 六月

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