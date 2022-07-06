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亞灣5G AIoT創新園區 建置首處5G戶外專網

中央社／ 高雄6日電

高雄亞灣5G AIoT創新園區5G實驗研發專網場域，陸續完成多項5G創新科技驗證，市府今天宣布，將再擴充蓬萊路棧柒庫路段設置首處5G戶外實驗專網，提供5G無人載具運行驗證。

高雄市長陳其邁力推5G AIoT產業落地發展，去年促成中央投入新台幣百億元打造亞灣5G AIoT創新園區，匡列高雄流行音樂中心、電競館、高雄展覽館及鴻海、台壽兩大樓等5處作為5G實驗研發專網場域，陸續完成多項5G創新科技驗證。

高雄市經發局今天發布新聞稿宣布，5G實驗研發專網將首度擴充到戶外的駁二特區，包含大義公園、大義倉庫、駁二藝文特區、蓬萊倉庫群及蓬萊路沿線的香蕉碼頭、棧貳庫至棧捌庫、高雄港9至10號碼頭。

擴充的實驗研發專網主要作為5G無人載具運行驗證測試，包括定位與高精密圖資精準度、無人載具即時狀況、各類感測器連動無人載具運行突發事件判斷與處理等，擴大驗證場域及應用項目。

經發局長廖泰翔指出，市府去年4月向NCC國家通訊傳播委員會申請於亞灣設置4.8至4.9GHz頻段、頻寬100MHz的5G實驗研發專網，業者僅需透過市府提送電台設置申請，完成設備建置並取得執照、網路合格證明後，即可免費使用5G專網進行研發，為期長達1年。

專網設立後，去年10月即於高雄展覽館率導入浮空投影、AR及VR等技術打造5G虛實互動會議示範場域，接續宏達電（HTC）也在高軟園區鴻海大樓建置5G XR O-RAN實驗場域，短短數月吸引70多家大廠、加速器與新創業者進駐。

廖泰翔說，目前仁寶電腦與台灣思科也正籌備於台壽大樓打造5G XR垂直應用示範場域，未來市府將持續與中央合作，招募更多國際大廠、加速器及新創團隊進駐亞灣，形成完整5G AIoT產業生態系。

5G 陳其邁

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