汎銓6月營收達1.62億元 歷史次高

半導體材料分析（MA）大廠汎銓（6830)今日公布2022年6月營收為1.62億元，年增26.3％，為單月次高；累譜第2季營收4.20億元，創單季新高；今年上半年營收達7.95億元，同創歷年同期新高，年增19.28％。

汎銓表示，第2季及上半年營收表現繳出亮麗成績，主要受惠全球半導體主要大廠積極投入先進製程、第三代半導體研發進程，挹注旗下材料分析(MA)業務客戶委案量需求持續高漲，以及相關半導體上、中、下游供應鏈客戶隨著製程節點演進，對於提升製程良率、生產效率等面向日益重視，同步帶動故障分析(FA)業務良好需求。

由於汎銓於去年底陸續引進最新檢測分析設備，並持續擴增一線分析檢測工程人員，積極滿足客戶委案需求，在整體分析檢測量能逐步到位，挹注公司整體營運良好成長動能。

汎銓表示，該公司多年於材料分析(MA)、故障分析(FA)領域擁有高度自有研發技術分析與多項專利，憑藉汎銓於檢測分析技術強勢，並積極培育專業檢測分析人才、以及結合自行開發「智慧e系統」的生產管理系統等，不但有效協助客戶掌握製程研發、產能良率技術瓶頸關鍵，以最嚴謹的紀律執行客戶資訊保密，並透過高標準化流程達到客戶檢測分析案件排程優化，在高效率彈性分析服務、高精準度及分析品質一致性等是奠定汎銓取得客戶長期信任的關鍵，並使得汎銓成為全球半導體投入先進製程研發、新型製程節點步入量產等首要合作夥伴，加上公司已完成材料分析(MA)、表面分析(SA)、故障分析(FA)及延伸的可靠度分析(RA)全方位服務，有助於擴大整體市場業務競爭力，並為整體營運帶來正面挹注。