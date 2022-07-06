鴻騰 奪2022德國紅點設計獎Design Concept大獎
鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技，憑著優異的設計能力，初試啼聲報名素有設計界奧斯卡之稱的「德國紅點設計大獎」，就抱回設計概念紅點獎（Design Concept Winner)！
鴻騰精密科技耕耘連結器等精密元件領域多年，不論是客製化或標準化元件產品，都以優異的設計及高水準生產滿足客戶需求，本次以完整方案展現自身設計能力，可謂實至名歸，未來將在車用領域持續為客戶帶來優異設計的解決方案!
本次鴻騰憑藉著Ebike - Display & Advanced Controller獨創設計產品，以「科技創新打造美好通勤體驗」為設計理念，打造出輕量、外型時尚、人性化也兼顧機能實用性的產品，獲得評審青睞。除了透過外觀設計外，更以科技創造更好的使用者體驗，讓智慧化管理更加直覺操作，當運動通勤族使用複雜科技產品時、能像傳統單車鈴般簡易完成導航、緊急通話等任務。
本次鴻騰憑藉著FiT E-Bike獨創設計產品，以「科技創新打造美好通勤體驗」為設計理念，打造出輕量、外型時尚、人性化也兼顧機能實用性的產品，獲得評審青睞。除了透過高度整合設計外，更以科技創造絕佳的使用者體驗，讓智慧化功能更加直覺操作，使運動通勤族操作複雜科技產品時、能像傳統單車鈴般簡易的完成輔助動力切換、導航、緊急通話等任務。
鴻騰長期專注於傳統精密電子元件製造，也擁有產品設計及開發的優秀能力，以使用者體驗定義產品，打破實用就要犧牲美學的既定印象，更以開闊視野兼容多元需求，無論是重度自行車玩家或電動自行車消費者，都能直覺且順暢的掌握行車資訊以及確保行車安全。
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