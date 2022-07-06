快訊

大馬名人賽／24分鐘拍下優霸盃奪冠功臣 戴資穎闖第二輪

不愧股市行家！台股重挫破底 三竹今處分持股大賺1715萬

不倫人夫判賠50萬 「最美博士」許藍方發5點聲明反擊

鴻騰 奪2022德國紅點設計獎Design Concept大獎

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
鴻騰E-Bike產品奪2022「德國紅點設計獎」Design Concept 大獎。圖/鴻海提供
鴻騰E-Bike產品奪2022「德國紅點設計獎」Design Concept 大獎。圖/鴻海提供

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技，憑著優異的設計能力，初試啼聲報名素有設計界奧斯卡之稱的「德國紅點設計大獎」，就抱回設計概念紅點獎（Design Concept Winner)！

鴻騰精密科技耕耘連結器等精密元件領域多年，不論是客製化或標準化元件產品，都以優異的設計及高水準生產滿足客戶需求，本次以完整方案展現自身設計能力，可謂實至名歸，未來將在車用領域持續為客戶帶來優異設計的解決方案!

本次鴻騰憑藉著Ebike - Display & Advanced Controller獨創設計產品，以「科技創新打造美好通勤體驗」為設計理念，打造出輕量、外型時尚、人性化也兼顧機能實用性的產品，獲得評審青睞。除了透過外觀設計外，更以科技創造更好的使用者體驗，讓智慧化管理更加直覺操作，當運動通勤族使用複雜科技產品時、能像傳統單車鈴般簡易完成導航、緊急通話等任務。

本次鴻騰憑藉著FiT E-Bike獨創設計產品，以「科技創新打造美好通勤體驗」為設計理念，打造出輕量、外型時尚、人性化也兼顧機能實用性的產品，獲得評審青睞。除了透過高度整合設計外，更以科技創造絕佳的使用者體驗，讓智慧化功能更加直覺操作，使運動通勤族操作複雜科技產品時、能像傳統單車鈴般簡易的完成輔助動力切換、導航、緊急通話等任務。

鴻騰長期專注於傳統精密電子元件製造，也擁有產品設計及開發的優秀能力，以使用者體驗定義產品，打破實用就要犧牲美學的既定印象，更以開闊視野兼容多元需求，無論是重度自行車玩家或電動自行車消費者，都能直覺且順暢的掌握行車資訊以及確保行車安全。

鴻騰E-Bike產品奪2022「德國紅點設計獎」Design Concept 大獎。圖/鴻海提供
鴻騰E-Bike產品奪2022「德國紅點設計獎」Design Concept 大獎。圖/鴻海提供

電動自行車 單車

延伸閱讀

大馬羽賽／台灣「楊肉爐」組合 楊博涵、盧敬堯晉級男雙16強

德國總理訪問巴黎 烏克蘭重建需要7500億美元

高雄女賊超商外騎走未上鎖單車 警半小時追到人　　

憂俄停供天然氣 德宣布配給順序 還擬限供熱水、徵稅

相關新聞

未來手機與鏡頭能變薄 成大研發新材料厚度僅千分之一

「未來不只手機可以越做越薄，手機鏡頭也能一起變薄」，成大光電系助理教授吳品頡與研究團隊使用特殊人造材料「超穎介面」，設計...

郭明錤估新iPhone高階款出貨上看6成 點名四供應商受惠

天風國際證券分析師郭明錤認為，由於新iPhone高階機型採用最新的A16處理器，將大幅推升iPhone 14 Pro高階...

在陸不招聘新冠確診者？ 富士康：此為不實消息

中國大陸市場傳出，迪士尼、富士康、大金等企業拒絕確診過的民眾應徵。對此，富士康今日澄清，「此為不實消息，富士康無相關政策...

台灣電子業競爭力為什麼強？研發幾乎全靠業者自己打拚

台灣電子業在全球競爭力為什麼這麼強大，日本一項研究給了答案：台灣研發支出中，企業占了絕大多數。不過，研究也發現，台灣投入...

晶片大咖警告需求有壓力 科技股倒一片、精材跌停

從英特爾到輝達等晶片業者都警告，在歷經過去兩年需求激增後，未來幾個月將面臨較艱困的時期。台股今（6）日下跌逾百點，科技股...

日月光攻耳機公版模組 拚手勢辨識和健康偵測

半導體封測大廠日月光投控積極布局聲學領域，旗下日月光半導體中壢廠開發真無線藍牙耳機系統級封裝（SiP）平台公版模組，縮短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。