未來手機與鏡頭能變薄 成大研發新材料厚度僅千分之一

「未來不只手機可以越做越薄，手機鏡頭也能一起變薄」，成大光電系助理教授吳品頡與研究團隊使用特殊人造材料「超穎介面」，設計超薄平面透鏡，僅用普通透鏡的千分之一厚度就達到聚焦效果，提升傳統導電金屬奈米材料的應用價值，成果最近發表在於光學領域之指標性期刊《Laser & Photonics Reviews》。

吳品頡表示，「奈米光學」意即研究光在奈米尺度下的特性，透過改變奈米結構達到對光的操控，在奈米光學發展下的「超穎介面」（Metasurfaces）是一種人造材料，不同於自然界中存在的原子或分子，這類人造材料需要透過半導體製程產製，因此原子與原子之間的交互作用與整體結構能被人為控制，進一步達到一般自然界材料無法做到的光學特性，符合人類對於新興科技的期待。

他表示，近20年奈米光學的發展下，科學家們紛紛投入研發奈米級的人造元件 — 「奈米超穎介面元件」，期待能將光電元件微型化，並企圖將生活中常見的「透鏡」產品越做越小、越做越薄。

吳品頡團隊為了研發更薄的透鏡，不選擇聚焦效能較高但製程繁瑣的半導體或絕緣體超穎透鏡，而是著眼於金屬導電粒子的優點，克服金屬導電粒子原本聚焦效率不足的問題，混合兩種不同特徵的人造原子，並找到新的物理模型，研發出高效能超薄透鏡，以更簡易的製程、更單純的材料，提高光學效能。

吳品頡說，一般常見的聚焦透鏡厚度在微米至毫米等級，但他們利用「混合式超穎原子」打造的金屬式透鏡厚度僅有350奈米。「假設一般智慧型手機鏡頭內含8至15片透鏡，只要將其中1片透鏡換成我們研發的透鏡，厚度就能減少近千倍。」這項成果將對先進光電元件與系統的開發與微型化有極大幫助。未來不只手機鏡頭，相機、AR／VR眼鏡等設備，都將有機會變得更輕薄。

在另一項工作中，吳品頡將擅長的奈米光學元件設計、開發與整合技術，結合成大電機系副教授林家祥的獨創智慧運算技術「基因型態樹狀搜尋法」（Genetic-Type Tree Optimization, GTTS），合作產出性能極佳的超穎介面元件。2021年兩人合作成果發表於應用物理領域指標性期刊《Nano Letters》。

吳品頡表示，透過跨領域結合智慧運算法與開發研究平台，有助於人臉辨識系統、無人機、自駕車與掃地機器人等更精密的技術突破，實現未來更多可能。