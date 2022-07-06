快訊

救了立委蔡易餘一命的座車 Toyota Alphard到底是何方神聖？

台灣的養殖石斑 外銷為何只有中國這條單行道？

Omicron BA.5首見本土2案例 羅一鈞：家人接送車中感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭明錤估新iPhone高階款出貨上看6成 點名四供應商受惠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

天風國際證券分析師郭明錤認為，由於新iPhone高階機型採用最新的A16處理器，將大幅推升iPhone 14 Pro高階機型的出貨比例，預估將拉高至約55~60%，較以往的40~50%高；他強調，由於iPhone高階相機供應鏈的結構性改變，Sony、大立光、Alps和LG Innotek等四家供應商將顯著受惠。

郭明錤表示，僅兩款iPhone 14 Pro/高階機型將採用最新的A16處理器，將大幅推升今年下半年新款iPhone高階機型的出貨比例；他說， iPhone 14後置相機主要高階零組件供應商，包括Sony (CIS)、大立光 (鏡頭)、Alps (VCM/OIS) 和LG Innotek (CCM)將可望顯著受惠。

郭明錤預估，iPhone14的後置CIS、鏡頭、VCM/OIS和CCM的產值預期將大幅成長，預估年增分別達30~35%、20~25%、15~20%和30~35%；若不包括低規格的ToF，iPhone 14 Pro後置相機主要零組件供應商，包括Sony、大立光 、Alps和LG Innotek的出貨比重分別為100%、60~70%、60~70%和100%。

郭明錤強調，未來只有iPhone高階機型會配備最新的處理器，iPhone高階機型高出貨比例將成為常態，有利高階相機零組件供應商。

iPhone 郭明錤

延伸閱讀

郭明錤：市場對iPhone 14 需求比iPhone 13更強勁

iPhone擺脫不了高通 分析師爆料：蘋果研發自家晶片「失敗了」

看好蘋果防丟神器AirTag更夯 郭明錤預測將出第二代

蘋果頭戴裝置大賣點？郭明錤估AR/VR流暢切換、Q2上市

相關新聞

在陸不招聘新冠確診者？ 富士康：此為不實消息

中國大陸市場傳出，迪士尼、富士康、大金等企業拒絕確診過的民眾應徵。對此，富士康今日澄清，「此為不實消息，富士康無相關政策...

郭明錤估新iPhone高階款出貨上看6成 點名四供應商受惠

天風國際證券分析師郭明錤認為，由於新iPhone高階機型採用最新的A16處理器，將大幅推升iPhone 14 Pro高階...

台灣電子業競爭力為什麼強？研發幾乎全靠業者自己打拚

台灣電子業在全球競爭力為什麼這麼強大，日本一項研究給了答案：台灣研發支出中，企業占了絕大多數。不過，研究也發現，台灣投入...

晶片大咖警告需求有壓力 科技股倒一片、精材跌停

從英特爾到輝達等晶片業者都警告，在歷經過去兩年需求激增後，未來幾個月將面臨較艱困的時期。台股今（6）日下跌逾百點，科技股...

日月光攻耳機公版模組 拚手勢辨識和健康偵測

半導體封測大廠日月光投控積極布局聲學領域，旗下日月光半導體中壢廠開發真無線藍牙耳機系統級封裝（SiP）平台公版模組，縮短...

營運報喜 大立光營收雙增

大立光昨（5）日公布6月合併營收33.93億元，為三個月來高點，月增8%，已連兩個月成長，年增1%，扭轉連續16個月營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。