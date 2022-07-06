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郭明錤估新iPhone高階款出貨上看6成 點名四供應商受惠
天風國際證券分析師郭明錤認為，由於新iPhone高階機型採用最新的A16處理器，將大幅推升iPhone 14 Pro高階機型的出貨比例，預估將拉高至約55~60%，較以往的40~50%高；他強調，由於iPhone高階相機供應鏈的結構性改變，Sony、大立光、Alps和LG Innotek等四家供應商將顯著受惠。
郭明錤表示，僅兩款iPhone 14 Pro/高階機型將採用最新的A16處理器，將大幅推升今年下半年新款iPhone高階機型的出貨比例；他說， iPhone 14後置相機主要高階零組件供應商，包括Sony (CIS)、大立光 (鏡頭)、Alps (VCM/OIS) 和LG Innotek (CCM)將可望顯著受惠。
郭明錤預估，iPhone14的後置CIS、鏡頭、VCM/OIS和CCM的產值預期將大幅成長，預估年增分別達30~35%、20~25%、15~20%和30~35%；若不包括低規格的ToF，iPhone 14 Pro後置相機主要零組件供應商，包括Sony、大立光 、Alps和LG Innotek的出貨比重分別為100%、60~70%、60~70%和100%。
郭明錤強調，未來只有iPhone高階機型會配備最新的處理器，iPhone高階機型高出貨比例將成為常態，有利高階相機零組件供應商。
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