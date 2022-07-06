晶片大咖警告需求有壓力 科技股倒一片、精材跌停

從英特爾到輝達等晶片業者都警告，在歷經過去兩年需求激增後，未來幾個月將面臨較艱困的時期。台股今（6）日下跌逾百點，科技股一片綠油油，儘管外資轉賣為買台積電（2330），股價仍舊疲弱，早盤最低到442元，下跌4元。

美股道瓊指數下跌129.44點、跌幅0.42%，收30,967.82點；那斯達克指數上漲194.39點、漲幅1.75%，收11,322.24點；標普500指數上漲6.06點、漲幅0.16%，收3,831.39點；費城半導體指數上漲19.2點、漲幅0.78%，收 2,477.6點。

華爾街日報報導，新冠疫情初期消費者瘋狂採購電子產品的熱潮已消失，通膨因素也使得想要升級電腦設備的消費者縮手；加密貨幣榮景消退，也讓先前人們排隊搶買加密貨幣挖礦晶片、高階電玩遊戲的景象告終。

在汽車和資料中心晶片等一些需求強勁的領域，壓力仍未緩解，但消費者氛圍趨冷，促使英特爾和輝達等幾家大廠提出警告。英特（4971）爾財務長辛瑟6月說，相較於5月的看法，下半年展望「有大量雜音」，尋求調整支出和投資。英特爾6月凍結PC晶片部門新的徵才事宜，並實施其他撙節措施。

台積電ADR收在76.11美元，下跌0.89美元、跌幅1.16%；早盤一度翻紅到447.5元，隨後仍不敵賣壓湧現，最低價位到442元。台積電概念股之一精材（3374）早盤殺到跌停價111.5元，盤中仍有逾百張委賣單高掛。

台積電法說會將於7月14日登場，外界關注台積電對終端市場需求、供應鏈庫存、後續營運展望、資本支出等議題。