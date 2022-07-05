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圓展6月營收3.54億元 為近一年來高點

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展（3669）公布6月營收3.54億元，月增12.6%，年減1.87%，為近一年來高點，累計今年上半年營收15.83億元，年減21.67%。

圓展同時宣布旗下兩款攝影機AVer DL10及AVer PTC310UV2，獲得國際視訊通訊領導品牌Zoom的官方硬體認證。

DL10是圓展最新教學用自動追蹤攝影機，搭載6倍總變焦鏡頭、USB隨插即用功能、更具備圓展獨家AI追蹤技術，老師無須配戴任何裝置，在講台上自在教學的身影，可被攝影機精準鎖定並追蹤；此外DL10重量僅745公克，是空間有限的教室及混合式教學的最佳選擇。

而PTC310UV2則是圓展最新上市的AI自動追蹤攝影機，採用全新升級的晶片，擁有4K超清晰畫質與144倍總放大倍率鏡頭（包含12倍光學變焦與12倍數位變焦）。PTC310UV2 內建先進「AI人形辨識」演算法，提供多樣化追蹤模式讓用戶進行直錄播或影音串流，適用企業、教育、體育、電競、政府、宗教、醫療和表演藝術等行業。

圓展表示，獲得Zoom認證，意味著這些產品通過Zoom實驗室嚴格的測試，確保能與Zoom雲端視訊平台完美整合。圓展身為攝影機的領導品牌，從學校教室到企業大型演講廳，都有合適的攝影機解決方案，使用者可以選擇這些攝影機來搭配Zoom雲端視訊平台，享受更可靠的遠距辦公、線上教學等視訊協作體驗。

圓展 Zoom

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