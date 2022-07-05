邑錡Q2營收2.1億元 改寫單季新高

縮時相機大廠邑錡（7402）6月營收6,936萬元，月減6.4%、年增26.5%，為同期新高，第2季營收2.1億元，年增44％，為單季新高；累計上半年營收3.6億元，年增39.8%。

展望下半年，邑錡表示，創新ODM業務方面，美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組，生產組裝品質與關鍵零件料況皆已穩定，未來兩年訂單需求明確，只要產線生產量能穩定將可滿足未來幾季的出貨計畫。

此外，首款採用Brinno自有影像晶片模組的航海微光影像裝置，因暑期銷售旺季市場需求大增，將於7月開始量產交貨，創新ODM三隻箭齊發將有助於下半年創造亮眼營收。

自有品牌OBM部分，暫時短缺的關鍵晶片元件已於上月陸續交貨，產線已安排最大生產量能來滿足過去幾月遞延的在手訂單，同時亦可加速Brinno自有晶片縮時相機的量產計畫；OBM與ODM雙業務未來訂單明朗，將同步帶領公司營運創造高峰。