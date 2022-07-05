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5G不殺價 電信三雄「升速戰」 搶小資用戶

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
搶4G小資族升級5G，電信三雄開打「升速戰」。示意圖／聯合報系資料照片
搶4G小資族升級5G，電信三雄開打「升速戰」。示意圖／聯合報系資料照片

4G小資族升級5G，電信三雄宣布，提升5G的799元資費過量後的「限速」速度，從10Mbps提升到21Mbps，遠傳（4904）日前開第一槍，也吸引台灣大（3045）、中華電信（2412）快速調整，回應市場需求。

電信三雄推出5G資費，依照速度跟用量，分為八到九個不同級別的資費，入門資費為月繳599元起，每月一定傳輸量過量後則降速使用，降速後傳輸速度限速為5Mbps、10Mbps至50Mbps不等，而5G不限速吃到飽資費則為1,399元起跳。

近年電信業者不動主資費，靠著手機補貼、點數回饋等促案，推動用戶升級，去年底全台5G用戶占月租用戶滲透率超過20%，今年底目標要達30%。

原本電信三雄的799元5G資費方案中，每月傳輸量約為36GB，過量就降速到10Mbps的限速，但過量後的傳輸速度，遠低於4G不限速吃到飽以及4G限速21Mbps吃到飽的傳輸速度，因此難有誘因吸引中階用戶升級5G。

近期電信達人觀察，遠傳提升799元方案中過量降速後傳輸速度，從10Mbps提升到21Mbps，增添5G升級誘因。

遠傳表示，此次透過調整799方案，加速不加價，乃為更符合消費者需求，也希望鼓勵更多4G用戶升級體驗優質5G服務。遠傳此舉，也吸引其他業者跟進，台灣大在4日晚間，低調在官網上調整799方案內容。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財出席記者會聯訪時預告「很快就會在官網上看到」。中華電信官網已更新，調整799元資費方案，過量傳輸速度提升為21Mbps。

中華電強調，隨著市場機制應對，可吸引更多4G的用戶升級5G，也是多元資費的做法。

電信達人小丰子認為，21Mbps限速吃到飽用來觀看4K以下串流影音綽綽有餘，有助吸引用戶升級，後續是否牽動市場變化，也值得關注。

電信達人認為，4G時代，用戶已經很習慣21Mbps的限速，網頁瀏覽、社群軟體、影音串流、視訊通話等都沒有問題，電信三雄調升799元5G資費過量後限速吃到飽的傳輸速度來到21Mbps，購機補貼也優於4G方案，有助於吸引想要體驗5G超高速，又不想過量後傳輸速度太慢的的「小資族群」升級。

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