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網家CEO閃辭 詹宏志掌兵符：張忠謀、施振榮均曾回鍋

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中國信託、PChome網路家庭（8044）、中華電信（2412）今日舉行「ALL ME 信用卡」上市記者會，但媒體焦點更關注PChome網路家庭前執行長暨總經理蔡凱文請辭，對此，PChome網路家庭董事長詹宏志表示，目前工作及合作計畫如常進行，暫代職務，將安排新執行長，呈報給董事會。

對於集團人事異動，詹宏志認為，網家24年來共用2位執行長，不算太多，且在大環境變動下，接班計畫也可能會變，張忠謀（台積電（2330）創辦人）回鍋一次，施振榮（宏碁（2353）創辦人）也回鍋三次。

詹宏志更強調，所有人事變動都是企業經營的一部分，尤其現階段環境變化大，不要覺得人事異動奇怪，目前暫代職務，也會安排新的班底。

近兩年網家招募多位「高層」引發外界高度關注，詹宏志表示，近兩年因為疫情關係，有幸招募很多新幹部，人才能夠集結是幸運，但也需要時間發揮。

詹宏志 網路家庭

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