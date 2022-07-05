昇陽半本季業績挑戰單季新高
半導體再生晶圓昇陽半（8028）於5日公布6月業績，月增逾一成，帶動第2季業績達單季歷史次高、歷年同期新高表現。在後續再生晶圓新產能開出後，法人預期該公司本季業績有機會更上一層樓，季增幅度有望達高個位數百分比，甚至達一成水準，可挑戰歷史新高紀錄，全年將呈現營收季季高的走勢。
針對上述法人預估，昇陽半不予置評。
擺脫疫情帶來的影響，昇陽半6月合併營收為2.53億元，回復到單月業績2.5億元以上水準，也是歷史第4高水準，月增14.5％、年增3.8％。
昇陽半第2季合併營收為7.3億元，季增0.4％、年增3％，僅次於2019年第3季的7.33億元，累計上半年合併營收為14.57億元，年增5.6％。
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