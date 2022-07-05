快訊

又一家抄底認賠殺出！中環處分長榮海股票 損失2,495萬

趙小僑曬「母女合照」 親曝生產過程：一聽到寶寶哭聲馬上落淚

大馬羽賽／手不痛了！戴資穎明戰優霸盃冠軍功臣

集邦：中小尺寸電視面板7月上旬報價止跌 僅65吋面板小跌

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技（TrendForce）公布7月上旬面板報價。翻攝自集邦網站
集邦科技（TrendForce）公布7月上旬面板報價。翻攝自集邦網站

集邦科技（TrendForce）今（5）日公布7月上旬面板報價，各尺寸面板價格跌幅收歛。TrendForce研究副總范博毓表示，電視整體需求仍偏弱，但幾乎全部的面板都已跌破現金成本，加上面板廠開始陸續進行產能的調控，因此預計7月55吋以下尺寸跌幅將明顯收斂。

32吋目前仍有部分新興市場需求支撐，加上價格位於底部，因此跌勢不明顯，與最早跌破現金成本的50吋有機會率先止跌持平。至於其他尺寸如43吋與55吋則預計約跌1-2美元。大尺寸電視面板部分因主要品牌客戶減少採購，造成面板廠一定的庫存壓力，因此跌幅仍較明顯，65吋預計跌5-7美元，75吋預計跌10-12美元不等。

Monitor面板持續面臨需求疲弱的壓力，預計全月跌幅約在3-4美元。

Notebook面板需求仍在低點，品牌拉貨意願仍未轉強。但價格的跌勢上出現些許變化。因Chromebook需求轉弱而最早跌價的11.6吋HD，價格已逐漸回落至疫情前的水準，預計7月跌幅有機會收斂至0-0.1美元。14吋、15.6吋HD TN面板跌幅也出現收斂，預計跌2.2-2.3美元，至於較晚開始下跌的14吋、15.6吋 FHD IPS面板跌幅則仍維持在約2.9-3美元。

電視面板 面板

延伸閱讀

爬梳典藏文獻 揭密百年睡蓮新品種

3萬元左右精品包畢業禮物推薦：實用托特包、質感寶石細節…附上容量與收納參考

DRAM價看跌 概念股有壓

6月小跌53人！彰化人口流失止血 罕見出現遷入大於遷出

相關新聞

半導體跌翻了 謝金河補刀：泰極否來？

隨著全球解封，航空業似乎是熬過疫情寒冬，開始迎來客運復甦的商機，但是，半導體產業卻是雜音日盛，庫存調整、砍單傳聞不時傳出...

網家CEO閃辭傳與「砍薪說」有關 詹宏志這樣說

網家（PChome）CEO蔡凱文昨日閃辭，外傳與董事長詹宏志日前在股東會上揚言薪資砍半有關；詹宏志今（5）日出席中信銀A...

詹宏志、利明献大學同窗情誼 催生國內首張3強聯盟卡

相較於僅跟單一企業發行「聯名卡」，銀行今年策略轉向，首見3家企業合作發行「聯盟卡」。中信銀今宣布與中華電信、PChome...

影／詹宏志：PChome 24年才用了兩位執行長 不算很多

網家（PChome）執行長蔡凱文昨日閃辭外傳與董事長詹宏志日前在股東會上揚言薪資砍半有關，詹宏志今天出席中信銀ALL M...

威剛跨界推出NFT 尚未公售已被討論聲浪推爆

記憶體品牌暨模組廠威剛 (3260) 旗下電競品牌XPG於上月底宣布推出「Xtreme Saga Fan Club」NF...

華碩發布永續報告書 施崇棠：4主軸擬訂新方向

電腦品牌廠華碩今天發布最新永續報告書，董事長施崇棠表示，華碩聚焦氣候行動、循環經濟、責任製造與價值創造4大主軸，擬訂永續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。