集邦：中小尺寸電視面板7月上旬報價止跌 僅65吋面板小跌

集邦科技（TrendForce）今（5）日公布7月上旬面板報價，各尺寸面板價格跌幅收歛。TrendForce研究副總范博毓表示，電視整體需求仍偏弱，但幾乎全部的面板都已跌破現金成本，加上面板廠開始陸續進行產能的調控，因此預計7月55吋以下尺寸跌幅將明顯收斂。

32吋目前仍有部分新興市場需求支撐，加上價格位於底部，因此跌勢不明顯，與最早跌破現金成本的50吋有機會率先止跌持平。至於其他尺寸如43吋與55吋則預計約跌1-2美元。大尺寸電視面板部分因主要品牌客戶減少採購，造成面板廠一定的庫存壓力，因此跌幅仍較明顯，65吋預計跌5-7美元，75吋預計跌10-12美元不等。

Monitor面板持續面臨需求疲弱的壓力，預計全月跌幅約在3-4美元。

Notebook面板需求仍在低點，品牌拉貨意願仍未轉強。但價格的跌勢上出現些許變化。因Chromebook需求轉弱而最早跌價的11.6吋HD，價格已逐漸回落至疫情前的水準，預計7月跌幅有機會收斂至0-0.1美元。14吋、15.6吋HD TN面板跌幅也出現收斂，預計跌2.2-2.3美元，至於較晚開始下跌的14吋、15.6吋 FHD IPS面板跌幅則仍維持在約2.9-3美元。