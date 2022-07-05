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中國大陸需求急降溫 光鋐6月營收逾2年新低

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

LED廠光鋐（4956）去年在全年IR紅外光、感測及車用等產品線訂單暢旺下，全年繳出亮眼的業績表現，不過，今年第2季以來卻是明顯受到中國大陸市場因疫情及封控而急凍，6月合併營收寫下逾2年新低，該公司表示，雖然目前中國大陸疫情趨緩，但下游需求情況仍不明朗，往年的第3季旺季，今年情況仍待進一步觀察。

光鋐6月合併營收8783萬元，較上月減少17.73%，也較去年同期大幅下滑45.39%，第2季合併營收為3億元，是2020年第2季以來單季新低，單季合併營收較上季減少9.13%，較去年同期則是衰退34.65%，累計今年上半年合併營收為6.3億元，較去年同期下滑29.5%。

該公司指出，目前粗估包括直接及間接出貨中國大陸市場的產品，約佔整體營運比重多達6成至7成以上水準，因此，今年中國大陸疫情確實明顯影響公司營運，除了先前因封控影響出貨及供應鏈運輸之外，疫情的爆發也讓下游的需求明顯縮手，因此第2季合併營收才寫下近2年新低。

營收 疫情

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