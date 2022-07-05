邁達特數位搶雲端商機 6月營收寫21個月新高

邁達特數位（6112）（原為聚碩科技）近年來積極拓展數位與雲端技術商機，旗下營運代理持續整合，經營績效持續提升，該公司公布6月合併營收達11.38億元，寫下近21個月的單月新高，下半年營運表現可望持續升溫。

邁達特數位6月合併營收為11.38億元，月增17.74%，年增10.02%，單月合併營收寫下2020年10月以來，即近21個月的新高，第2季合併營收為30.25億元，較上季成長7.61%，也較去年同期成長10.06%；累計今年上半年合併營收58.36億元，年增1.64%。

邁達特數位公司（MetaAge Corporation），原為聚碩科技，日前宣布更名，該公司董事長李昌鴻表示，接下來將協助企業雲地整合並進行數位轉型，以智動化提升企業人均產值，同時也將幫助客戶搶攻元宇宙商機。該公司也表示，未來邁達特將在既有雲地基礎架構和數位轉型領域之基礎上，加入更多元領域的運用。