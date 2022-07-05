臻鼎看下半年還是旺 全年營收、獲利拚雙位數成長

臻鼎科技（4958）今（5）日公布6月合併營收達126.39億元，年增22.68%、月增9.39%，第二季合併營收345.34億元，年增16.01%、季增1.83%；累計上半年營收684.50億元、年增20.17%，皆續創歷年同期新高。

臻鼎表示，受惠One ZDT多元分 散策略奏效，公司在傳統淡季仍能保持穩健成長，特別在電腦消費類與IC載板(IC Substrate)出貨動能延續下，營收表現符合公司預期。

臻鼎表示，雖總體經濟仍面臨通膨等不確定性，隨著產業進入下半年傳統旺季，加上秦皇島BT新廠將於八月開出新產能，依據目前訂單能見度，各產品應用類別，包含行動通訊、電腦消費、IC載板、汽車/基地台/伺服器等，下半年營收表現都將明顯優於上半年。整體而言，公司正向看待今年營運表現，對2022年全年營收與獲利皆達雙位數成長的目標深具信心。