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網家CEO閃辭傳與「砍薪說」有關 詹宏志這樣說

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
PChome網路家庭集團董事長詹宏志。記者胡經周／攝影
PChome網路家庭集團董事長詹宏志。記者胡經周／攝影

網家（PChome）CEO蔡凱文昨日閃辭，外傳與董事長詹宏志日前在股東會上揚言薪資砍半有關；詹宏志今（5）日出席中信銀ALL ME卡上市記者會，被媒體追問CEO請辭問題，詹宏志表示，「公司當然都有接班計劃，可是，計畫有時候會變，個人的意願、公司的變動，都可能會帶來一些變化。」他強調，會再尋找CEO人選，請大家耐心等候。

網家CEO蔡凱文2003年進入網家後，便被提拔為執行長兼總經理，一度被點名是接班人。

網家6月召開股東會時，股民質疑，網家近年獲利不理想，高層卻坐領高薪；當時，詹宏志表示，接下來，會把成長動能和獲利找回來，他也對外宣示，如果今年無法改善獲利，「我會把我的薪資變成0，把執行長薪資變成二分之一」。

沒想到，砍薪說拋出沒多久，蔡凱文就在昨日無預警請辭，引發市場議論。

對此，詹宏志回應，所有的人事變動都是企業經營的一部分，不過，「人總有個別計畫。所以，我跟同事說，business as usual，我們所有的工作服務都要如常進行，我們公司進行的改革、創新，跟合作夥伴談的合作，一切都要照常。」

PChome自1998年成立至今已經24年，總共也只有兩任執行長；對於外界關心的接班計畫，詹宏志表示，「公司當然都有接班的計畫，可是，計畫有時候會變啊。個人的願望、公司的變動，都有可能帶來一些變化，即使是張忠謀先生也回鍋一次，施振榮先生也回鍋三次。」市場體制與環境變化快速，有可能比工作者能預期、掌握的變化都還要大。

目前，由詹宏志先暫代執行長工作，「我也會在這段時間內，盡可能安排新的工作班底。過去兩年，因緣際會，我們招募到非常多新的幹部，如果沒有疫情，我得不到這樣這麼多人才。」

原來，新冠肺炎讓許多過去在大陸、境外、跨國公司的人才，陸續回流台灣，這也讓PChome過去兩年集結了許多新人才，詹宏志說，「這些人才能夠集結在一起，是我的幸運，我相信，未來他們的才能，會讓我得到一些機會。」

詹宏志指出，企業面臨各式各樣挑戰，雖然PChome現在的成長、獲利不如預期，讓投資人失望，「這當然會構成壓力，我明白這個原因，但是，這在所有企業經營都是正常的事。」

詹宏志表達，會盡快尋找新的CEO人選，無論是從內部、外部，都還要經過一些尋訪，之後也還要報給董事會，但他也請大家耐心等候。

網家（PChome）CEO蔡凱文昨日閃辭，對此，董事長詹宏志出席活動時強調，會再尋找CEO人選，請大家耐心等候。記者馬瑞璿／攝影
網家（PChome）CEO蔡凱文昨日閃辭，對此，董事長詹宏志出席活動時強調，會再尋找CEO人選，請大家耐心等候。記者馬瑞璿／攝影

詹宏志 網家 股東會

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