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華通6月營收逼近60億元 上半年營收改寫同期新高

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

HDI大廠華通（2313）今(5)日公告6月營收逼近60億元，達59.68億元，月增16.2%、年增57.8%；第二季營收163.32億元，年增32.2%；上半年營收338.81億元、年增31.5%，皆創歷史同期新高。

華通表示，第二季雖受大陸封城、台灣疫情嚴峻等外在環境干擾影響，但在六月中解封後與客戶密切配合積極出貨，減低封城帶來的負面衝擊。法人預估公司第二季財報將在8月公告，依照近年來華通營收規模以及營運效率的提升，推估第二季獲利有機會較去年同期顯著成長。

華通對於第三季展望審慎樂觀，但仍要密切觀察全球經濟的後續發展，以目前能見度而言，約與市場預期相當，主要動能來自於傳統旺季美系客戶新產品陸續進入量產及衛星通訊產品持續成長等。法人預估今年資本支出主要投入擴充惠州軟板設備以及重慶二廠設備，產能也已陸續到位，可望帶動今年整體營運再締新猷。

營收 華通 疫情

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