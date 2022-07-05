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安碁資訊今年上半年營收 已達去年全年88%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

資安服務廠商安碁資訊（6690）自結今年6月合併營收1.45億元，年增59.2%，合計第2季合併營收3.91億元，年增 91%，累計上半年營收共計7.5億元，年增95%，已達去年全年營收的八成八。

為推動台灣資安服務產業發展，提升未來創新能量，安碁資訊已於今6月順利完成現金增資，共計發行5,000仟股，募資總額4.8億元，並於6月27日完成新股發放。

安碁資訊指出，本次現金增資募集完成後將用於償還銀行借款，負債比率預計將自66%下降至 45%；同時充實營運資金，因應未來營運成長所增加之營運資金需求，充裕自有資金強化公司財務結構，對公司整體營運發展帶來強力的後盾。

此外，本次所募集之資金將主要用於公司資安創新技術的研究發展，透過與國際資安業者協作，發展主動式資安情資與AI資安攻防創新技術，同時結合整併的宏碁（2353）雲架構公司在雲端應用及企業營運不中斷服務相輔相成，強化資安服務和產品的核心技術能量，為顧客建構高價值的精實資安服務，以提高公司絕對優勢的競爭力。

資安 營收

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