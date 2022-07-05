華碩拼內部溝通 雙執行長與員工線上尬聊

華碩（2357）持續在員工關係上積極擴展多元化溝通管道，華碩指出，公司內部舉辦「CEO On- Live」、「CEO 下午茶」的員工活動，透過線上直播與實體互動方式，與員工分享每季經營成果與重大目標。員工累計參與、觸及人數達3,107人。

華碩今(5)日發表最新永續報告書中指出，華碩持續在員工關係上積極擴展多元化的溝通管道，進而促進勞資和諧。透過舉辦定期溝通活動、員工意見信箱及員工敬業度調查等方式，落實公司與員工間的溝通真實透明，並將員工的建議做為公司進步的動力，保障每位員工的權益。

2021年共同執行長許先越及胡書賓秉持真實透明，定期於每季法說會後舉辦「CEO On- Live」（Q1&Q3）及「CEO 下午茶」（Q4）員工溝通活動。透過線上直播與實體互動方式，與員工分享每季經營成果與重大目標。員工累計參與、觸及人數達3,107人。在國內疫情升溫期間，華碩首度嘗試改以線上串流與員工進行直接對話。突破居家辦公的空間限制，開放員工在線上與共同執行長交流互動。

且線上交流議題囊括公司經營策略、COVID-19防疫因應、未來產品發展方向、跨組織資源、晉升、薪資、福利，以及對新進同仁之勉勵等。華碩指出，此舉突破疫情限制，溝通不斷線。