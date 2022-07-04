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工業電腦廠訂單暢旺 友通、其陽上半年營收創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）集團旗下智能方案事業群6月營收陸續出爐，工業電腦廠友通（2397）、網安廠其陽（3564）及羅昇（8374）月營收皆較5月成長，分別月增22.7%、13.3%、5.4%，其中友通月增長動能最強，而其陽第2季業績亦創歷史次高紀錄，友通、其陽今年在滿手訂單下，上半年繳出佳績，營收皆創歷年同期新高。

友通今（4）日公布今年6月營收13.72億元，月增22.7%、但年減4%；友通第2季營收38.52億元，季減0.5%、但年增17.8%；累計友通上半年營收為77.23億元，年增46.3%，為歷年新高紀錄。

友通表示，6月營收相較去年同期下滑，主要是受到第2季顯卡需求短期修正的影響。

針對繪圖顯卡相關生意受到短期影響一事，友通副董事長李昌鴻表示，面對市場變化會保守以對；而缺料問題逐季解決，友通將會加速生產，以滿足客戶之剛性需求。

受惠生產自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮，友通目前接單狀況良好並逐季提升產能，且將以嵌入式板卡、網安、工業自動化、繪圖等四大應用領域，作為下一個長期發展目標。

其陽公布今年6月營收為2.4億元，年增83%，為單月歷史第3高；其陽第2季營收6.89億元，季增67.2%、年增84.7%，創歷史次高紀錄；累計其陽今年上半年營收為11.01億元，年增58.2%，續創歷史新高。

其陽營運長田芝穎先前指出，隨著零組件料況相對緩解，公司將加大出貨力道以消化前線訂單需求。目前解決缺料問題以及滿足網路安全設備客戶訂單需求仍將是首要目標。

至於羅昇今年6月營收3.52億元，年增10.5%；累計羅昇今年第2季營收10.4億元，季增11.2%、年增6.8%；累計羅昇今年上半年營收為19.75億元，年增6.6%。

營收 友通 佳世達

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