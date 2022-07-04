這家半導體公司6月業績超乎預期 上半年有機會賺贏去年一整年

半導體材料廠與再生晶圓廠中砂（1560）6月業績表現超乎原先預期，已連4個月站上歷史高峰，帶動第2季業績已連兩季創新高。法人評估，該公司上半年獲利有機會賺贏去年一整年。

針對上述獲利預估，中砂不予置評。

中砂6月合併營收為6.68億元，首次單月合併營收超過6億元水準，月增幅度為11.4％，該公司第2季合併營收為18.58億元，季增12.9％，累計上半年合併營收為35.02億元，年增18.6％。

雖然目前半導體市場上頗多雜音，但中砂的半導體業務續熱，法人認為，在台系晶圓代工廠客戶的訂單持續加持之下，其整體鑽石碟業務表現應可持續暢旺。

同時，在再生晶圓業務方面，中砂產品可分為連工帶料的測試晶圓，以及來料加工的再生晶圓。該公司今年上半新增美系客戶，至今穩定貢獻測試晶圓的業績。由於測試晶圓的平均銷售單價（ASP）高於再生晶圓產品，有益於推動該公司整體再生晶圓業績向上。

法人表示，在兩大半導體業務呈現雙箭頭衝刺的情況下，又有新台幣匯率走勢助攻，中砂本季業績應仍可持續小增，改寫新紀錄。

中砂去年獲利超過6.7億元，每股純益為4.78元，法人指出，其今年上半年可能就會賺進超過去年全年的獲利。