智財專家做企業靠山 三大科學園區產值創新高

2022年《產業人物》雜誌出版，記錄疫情下臺灣產業大幅成長，三大科學園區2021年一面對抗疫情，一面締造了產值新高紀錄。封面故事「史無前例，智財專家齊聚挺你」有近20位向來低調、身經百戰的的智財專家，在5G專利戰火煙硝味升起之際，挺身而出作企業的靠山。

首先是5G商機與挑戰。隨著全球5G陸續開台，對企業而言，迎接龐大商機的同時，也面臨國際專利戰的煙硝再度升起。

工研院法務長兼技轉法律中心執行長王鵬瑜指出，如今國外的專利權人正靜觀 5G技術如何被廣泛應用，不久即將展開向臺灣廠商收取權利金的行動。和過去不同的是，5G應用將包山包海，預料被國外索取5G權利金的範圍與對象，將較過去4G時代更加廣泛。他表示，「我們必須創建一個平台來促成業界合作，並讓更多企業在遇到專利挑戰及有所疑惑時，有地方可以諮詢，知道自己並不是孤軍奮戰」。

在此背景下，「智慧財產權特別任務小組（簡稱「5G智權SIG」）」在5G聯盟旗下成立，由聯發科（2454）副總經理林美惠擔任業界召集人、王鵬瑜擔任法人機構召集人，來自台積電、光寶、宏碁、宏達電、華碩、裕隆集團、聯發科、鴻海集團、工研院、亞太智慧財產權發展基金會、清大科法所、清大產學營運總中心、創智智權管理顧問公司、經濟部智慧財產局、資策會科法所的十多位法務長及智財專家，熱情擔任諮詢專家，並出任創智智權公司 「IP Bank專利池」的顧問，矢志作為臺灣企業的靠山，匯聚眾力，以內外兼備的策略，形成專利防護網，打贏國際盃。

其次是三大科學園區的新高紀錄，《產業人物》雜誌主筆王麗娟說，2021年三大科學園區一面對抗疫情，一面在產值上締造驚人成長，可說是是政府、產業，醫護人員及民眾共同努力並細心守護的成果！2021年竹科2021年產值連續12年破兆，寫下新高紀錄1兆5880億元，中科及南科產值首度突破兆元，中科達1兆352億元、南科達1兆949億元，總計三大科學園區產值年成長23%，達3兆7181億元，從業人員也成長到30萬2000人。

人才方面，旺宏教育基金會深耕科普20年、盛群盃16年來透過競賽，培養跨領域人才，是企業推動產業進步的典範。

政府針對產業人才需求，在法規上高效率地推動鬆綁，讓企業可以投入更多資金與資源，與學校一起長期培育人才。成功大學校長蘇慧貞推動「智慧半導體及永續製造學院」成立、陽明交大「產學創新研究學院」院長孫元成、副院長張翼及唐震寰、臺灣大學「重點科技研究學院」院長闕志達，以及清華大學「半導體研究學院」院長林本堅，為產業培養人才，以及深化產學合作的智慧與執行力，令人欽佩！

緬懷李國鼎資政為臺灣打造科學園區、潘文淵博士協助臺灣打下半導體產業的基礎，成就如今臺灣半導體產業產值突破4兆元，吸引全球重視與關注。四大產業巨頭台積電董事長劉德音、聯發科技董事長蔡明介、旺宏電子董事長吳敏求、日月光執行長吳田玉齊聚於「臺灣半導體，世紀新布局」論壇中的精彩演講與對談內容，也完整收錄於今年的雜誌中，值得典藏。

王麗娟強調，創新是臺灣唯一的出路！她感謝所有受訪人及贊助者，支持完成今年雜誌高價值的內容，相信透過分享交流，一定能有助於觸動創新，為產業帶來正面效益。