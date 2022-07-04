創鑫智慧7奈米製程AI雲端加速解決案 明年首季問市

AI運算加速器IC設計公司創鑫智慧（Neuchips Corp.）董事長暨執行長林永隆博士今（4）日表示，創鑫智慧集結台灣產業鏈，所打造人工智慧雲端加速解決方案，已於台積電（2330）投產7奈米製程ASIC，規劃於今年第4季完整系統將展示全球最領先的節能能效，模組產品將於2023年首季上市。

創鑫智慧是由清華大學林永隆教授及一群IC設計工程師，於2019年創立於清大育成中心，2021年底進獲准遷入園區標準廠房，並於板橋設置台北辦公室。目前有員工38人，其中30人為研發人員，公司資本額10.46億元，主要投資人包括：緯創（3231）旗下的鼎創（5304）、凌陽創業投資、力晶科技、及台灣集富一號創業投資有限合夥（Jafco Taiwan I Venture Capital Limited Partnership）等。

林永隆表示，創鑫智慧甫獲EE Times 專文報導之RecAcce™-ASIC，產品代號為N3000的資料中心推薦系統用AI加速晶片。該晶片內含16萬個乘加器（MAC）及150MB記憶體（SRAM）。只需20Watt每秒便可進行兩千萬次DLRM推論，目前正以7奈米製程生產中，今年第4季完整系統將展示全球最領先的每推論（Inference）只需耗1微焦耳（microjoule）能效。

創鑫智慧深耕AI運算軟硬體技術，研發人員經畢業於主要大學研究所並有多年設計經驗。目前為止獲得8項美國專利與12項台灣專利，另有30項審查中，林永隆表示，公司持續招募系統軟體工程師、系統軟體應用工程師、技術專案經理、AI工程師、軟體工程師等。

會場並展示創鑫智慧在AI奧運會MLPerf Benchmarking中參加評比的RecAccel™-FPGA，也是RecAccel™ -ASIC的產品雛形，自2020年參與MLPerf至今不斷地完善軟硬體整合、效能提升。RecAccel™-ASIC的整體運算能力更為RecAccel™-FPGA的55倍。該產品搭載專利高能效的運算引擎及創新專利8位元浮點數格式，預計能大幅降低雲端資料中心在推薦系統上的能耗，協助資料中心取得最大化的能源效率，進而達到永續性的資料中心。

節能減碳成為全球關注的重要議題，雲端服務大廠資料中心也不例外，環境永續發展（Sustainability）已是不可逆的趨勢，多項報告顯示推薦推論 （Recommendation Inference） 已成為資料中心佔用最多資源的AI運算。而適用於訓練的一般用途圖形處理器（GPGPU）系統並不適於推論（Inference），因此須要專為推薦系統設計的硬體加速器。創鑫智慧極大化推薦系統的商務價值同時，更協助資料中心追求環境永續發展，建立台灣在AI資料中心及半導體設計的新典範。