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原廠降價意願提高 第3季DRAM價格跌幅擴大至近10%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
集邦預估在原廠庫存升高下，本季DRAM合約價跌幅將擴大至近一成，且不排除逾一成。圖／路透
集邦預估在原廠庫存升高下，本季DRAM合約價跌幅將擴大至近一成，且不排除逾一成。圖／路透

集邦科技今（4）日發布調查指出，在下半年旺季需求展望不明的狀態下，部分DRAM供應商已開始有較明確的降價意圖，尤其發生在需求相對穩健的伺服器領域，以求去化庫存壓力，將使第3季DRAM價格由原預估季跌3~8%，擴大至近10%，若後續引發原廠競相降價求售的狀況，跌幅恐超越一成。

這也是集邦稍早預估第3季DRAM將受到整體消費性需求快速轉弱影響，價格呈現疲弱後，再度修正第3季DRAM跌勢，跌幅比預期還大。

集邦指出，原廠庫存升高，DRAM已由賣方變為買方市場。主因PC OEM仍處於連續性下修出貨展望，且各家DRAM庫存水位，平均超過兩個月以上，除非有極大的價格誘因，否則沒有急迫購貨需求。

集邦指出，受惠1Z/1alpha DRAM先進製程持續轉進，第3季持續呈現供給季增，且DDR5因售價高昂導致滲透率受限，無法有效收斂DDR4產出，PC DRAM第3季價格跌幅，也將擴大至5~10%。

集邦調查，目前客戶手中的伺服器用DRAM庫存約7~8周，買方藉著賣方背負增高的庫存壓力，認為DRAM價格仍有下探空間，若原廠願意提供具吸引力報價，則願意討論綁量議定的可能性。伴隨先進製程積極轉進，消費終端持續疲弱下，伺服器DRAM成了唯一有效的銷售出海口。因此韓廠率先釋出5%以上季跌幅討論意願，使第3季伺服器 DRAM跌幅擴大至5~10%。

至於mobile DRAM跌勢，也受到智慧型手機的生產目標持續下修，品牌廠對後勢展望也較悲觀，供應商壓力也因此升高。此將促使賣方讓價意願提升，預測本季mobile DRAM價格跌幅擴大至8~13%。

受到通膨降低消費性產品需求及加密貨幣萎靡不振的影響，弱化繪圖用DRAM採購需求。同時， 繪圖用 DRAM產能不若標準型DRAM較容易切換，雖然需求已弱化，供應商卻也難以快速調整產出，同樣面臨庫存壓力逐漸升高，第3季繪圖DRAM價格跌幅將擴大至季跌3~8%。

集邦預估，由於電視出貨已率先下跌，而網通、工控等相關需求也出現走弱跡象，預估未來DDR3 DRAM價格補跌空間較大；DDR4跌幅不排除也會擴大。尤其下半年仍有中國廠及台廠新增產能開出，預估第3季利基型DRAM價格跌幅將加深至8~13%。

DRAM

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