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來達科技台灣第一微機電光達 明年先攻智慧交通

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
來達科技董事長朱德祥（中）、總經理劉建昌（左）及技術長文彪，今（4）日出席竹科管理局記者會。記者李珣瑛／攝影
來達科技董事長朱德祥（中）、總經理劉建昌（左）及技術長文彪，今（4）日出席竹科管理局記者會。記者李珣瑛／攝影

來達科技總經理劉建昌今（4）日表示，來達今年第2季推出國內首創微機電光達樣品 CMS-1，為測距可達百米以上的光達，並規劃在今年第4季推出車載廣角（水平≥ 70°）光達樣機供給客戶。在自駕車輛應用是與車王電（1533）合作，將於本季安裝樣品在華德動能（2237）的RAC-700電動大巴上執行試運行功能測試。智能交通應用則是與華電聯網（6163）合作，用於隧道超高偵測，已於6月中旬完成第一階段路測評估。

來達科技攜手母公司嘉澤端子（3533）、嘉基科技（6715），共同投入具有二維車規級光達開發，上季已推出國內首創微機電光達樣品 CMS-1，測距可達百米以上的光達，並預計在今年第4季推出車載廣角（水平≥ 70°）光達樣機供給客戶。微機電（MEMS）光達具備優秀耐震能力及可全溫操作等特性，未來廣泛應用於自駕車輛實現普及化、低成本、高可靠性的Level 3以上自駕技術。此外，可應用於智能交通、工業用機器人等產業。

據富士總研（FCR）調研顯示，在全球車廠加速研發努力之下，預估2040年全球自駕車銷量將達4,412萬台，占全球新車售量比重大幅提升33%，而對Level 3等級車輛佔比將達90%以上。隨著自駕車銷量將大幅提高，光達等相關零件需求將呈現大幅度增長。

來達科技總經理劉建昌表示，來達的主力產品包括微機電光達、微機電微鏡、IC設計及訊號處理軟體等開發。隨自駕車產業在全世界快速成長，傳統車用的機械式光達，體積大、造價極其昂貴，未來光達技術朝向輕薄短小之趨勢，降到1,000美元以下的造價是努力目標。來達利用成熟的微機電技術生產光達的主要轉動元件：微鏡，具有客製化、大鏡面、高良率及耐衝擊等特色，可以有效降低系統成本。

除微機電微鏡之外，劉建昌指出，來達的研發團隊競爭優勢包括：具有 IC設計、機器人作業系統（ROS）軟體設計能力，嘉基科技的高速信號處理、光學透鏡設計及生產，嘉澤端子工業的車用連接器的供應經驗，車廠Tier1供應商的認證經驗，以組成短波紅外線波段的微機電光達，無論在測距、精度規格同步對標國外微機電光達大廠的產品。

他說，除關鍵系統技術專利佈署，以及國際關鍵車用元件供應商形成策略聯盟，期許藉由政府資源鼎力支持，並結合上下游業者、學界、法人機構聯盟共同合作開發，以縮短開發時程，加速上市時機，讓台灣的光達元件產業領先全球。

IC設計 自駕車

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