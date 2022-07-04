奇邑科技參與sMedio私募案 拓展日本版圖

奇邑科技（6699）上週董事會通過，將斥資日幣 1.94 億4千元，參與認購sMedio(TSE:3913)現增私募。此次認購股數為306,000股，每股價格日幣634元，依sMedio 的7月1日收盤價694元計算，折價約 9%，持有sMedio股權13%，成最大法人股東。

奇邑科技表示，看好未來日本市場的智慧物聯網爆發性，透過此次投資，強化公司戰略布局，可加速拓展奇邑科技的智慧物聯網解決方案與數據服務在日本的客戶與市場佈局，並深根日本企業客戶，產生綜效目的，將市場版圖迅速擴大以及擴展營運規模與增加經濟規模效益。

sMedio, Inc.（以下稱「sMedio」）設立於2007年3月，在東京證交所Growth掛牌上市，總部在日本東京，另美國及中國設有子公司，創立時為一家軟件開發和技術服務公司，近年來sMedio也積極聚焦與開發物聯網環境所需的無線連接技術和雲端應用以及物聯網相關AI軟體與服務。

未來將與奇邑合作以智慧物聯網和數據服務的整合性應用與數據加值服務為目標，面向商用市場，透過數據挖掘、清理、分析、人工智慧、互動體驗與視覺化智慧分析資訊系統，以及體驗設計，幫助顧客取得、整理與呈現有價值的資訊，找出關鍵問題，透過數位轉型達成企業永續經營目標。

在市場分佈方面，目前奇邑科技營收占比最大為日本市場，將借力使力，以現有的sMedio客戶與業務通路，打入更多當地企業客戶，將成為未來新的營收來源動能。

在產品開發方面，同時將也委外給sMedio開發應用軟件，協助企業在數位轉型上所需要的當地化、客製化的軟件、APP與售後服務，也同樣在AI數據分析等的軟件與服務做深化的產品合作，期待加速日本與國際市場的布局，加速數據變現的商業價值。