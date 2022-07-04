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寶山二期擴建續與地主溝通 不影響台積電2奈米一廠建廠

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
竹科管理局局長王永壯（左二）今（4）日主持科管局記者會，邀請創鑫智慧董事長林永隆（左起）、 嘉澤暨來達科技董事長朱德祥及來達總理劉建昌簡報。記者李珣瑛／攝影
竹科管理局局長王永壯（左二）今（4）日主持科管局記者會，邀請創鑫智慧董事長林永隆（左起）、 嘉澤暨來達科技董事長朱德祥及來達總理劉建昌簡報。記者李珣瑛／攝影

竹科寶山二期擴建計畫用地，其中鄭家納骨堂未同意自行遷葬。竹科管理局局長王永壯今（4）日表示，將持續與地主們溝通，因鄭家納骨堂並不在台積電（2330）的2奈米第一廠用地範圍，台積電的一期建廠進度並不會受影響。

竹科管理局今天舉行例行記者會，邀請區內廠商來達科技與創鑫智慧簡報。會後，王永壯說明寶山二期擴建計畫目前進度。

王永壯強調，竹科管理局會在產業發展與尊重文史間取得平衡，並持續與鄭氏家族溝通。他說，鄭氏家族的納骨堂並不在台積電2奈米廠第一廠的用地內，台積電現階段建廠工程不受影響。

談到竹科竹北生醫園區發展現況，王永壯表示，竹北生醫園區不管是標準廠房或用地，飽和度都已經到98%，管理局將興建第3生技大樓，預計明年10月完工。

他指出，竹北生醫園區去年業績成長逾600%，今年前4月持續成長，投資額已達幣400億餘元，廠商73家。他說，竹北生醫園區是政府對發展生技產業生態系統規劃非常完整的園區，期待未來持續成長。

王永壯表示，今年上半年竹科表現應該符合期待交出成長佳績。由於國際景氣今年變化大，僅管下半年有些產業面臨較大挑戰，不過全年表現仍力求達標。

台積電 竹科 生技產業

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