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偉詮電展開世代交替 林崇燾接棒總座

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

IC設計廠偉詮電（2436）展開世代交替傳承，於今（3）日召開董事會，通過總經理林崇燾以及營運長蔡孟哲的人事任命案，董事長林錫銘則仍兼任執行長。

林崇燾出生於1982年，擁有伊利諾大學香檳校區電機系與哥倫比亞大學工管碩士學位。畢業後曾於台積電（2330）北美公司任職，返台後在創意服研發替代役，並負責歐洲業務。之後在麥格理資本證券擔任研究部協理，2014年到父親林錫銘所創立的偉詮電擔任董事長特助，以及業務、產品企劃、人資、資訊管理等主管，已在該公司歷練約8年時間。

蔡孟哲則出生於1976年，擁有成大電機系及研究所碩士學位。先前陸續任職於台灣飛利浦、偉詮電、晨星等公司， 2019年回鍋偉詮電服務至今。

偉詮電

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