HYUNDAI 上半年成長12.3% 國產品牌第一

三陽（2206）旗下HYUNDAI汽車近年產品線強勁佈局，面對後疫情時代眾家車廠受到晶片原物料短缺而影響供應，HYUNDAI汽車銷售持續成長，繼2021全年正成長8.3%亮眼成績單後，甫完成結算的2022年上半年銷售榜，HYUNDAI汽車總銷售6,734台，在產能供車不穩定下，台數同比去年成長雙位數達12.3%，不僅是市場所有品牌第二名，更是國產品牌最佳成績。

HYUNDAI車款銷售榜的三大台柱：玩色小休旅-VENUE以及柴油小霸王-PORTER，全新大改款Tucson L，即使要2-3個月以上候車期也還有超過2,200張訂單，為國產休旅銷售難得景象。

以未來純電休旅概念的IONIQ 5以及旗艦豪華商旅STARIA上市以來話題不斷、訂單不斷。邁向新能源零排放願景，IONIQ 5可說是品牌研發EV電動車集大成首作：嶄新設計思維、創意舒適內裝、最強電能管理平台以及豐富安全科技所有優勢於一身，引領改變新能源時代對「車」的新想像，即使今年國內配額已完售，體驗試乘及預售訂車持續累積。而源自星艦概念的全新旗艦商旅STARIA，是南陽實業首度導入200萬級距以上豪華商務MPV作品，星艦外型遊艇式內裝，高規格豪華後排乘坐空間，為沉寂許久的商務MPV市場投下新震撼，七人座/八人座/九人座多元車型，銷售訂單迅速超越450張，頂規CEO七座款買家更是高達三成。

展望下半年品牌國產進口供車有望逐漸回復，以現行強勢的產品陣容及預計再強化的新產品線計畫，持續邁向全年成長15%挑戰目標。