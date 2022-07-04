快訊

北市雨彈來襲！士林達60毫米一級警戒 北投二級淹水警戒

柯志恩論文被指控學術不倫 國民黨決定告了

整理包／揮別指考！首屆「分科測驗」不考國、英、數乙 7科考前劃重點

宏達電再讓元宇宙成焦點 MicroLED將是AR設備首選

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

近期宏達電（2498）再因元宇宙的布局吸引外資關注，同時，元宇宙題材也再成為台股重挫中，盤面資金轉進重點，市場法人指出，未來元宇宙商機中，AR微型顯示器將是MicroLED極具優勢的領域，因其餘顯示技術均無法在此領域和MicroLED競爭，業者及研調機構也均預期，MicroLED將在2024至2026年出現爆發式的大成長。

美系外資看好虛擬實境（VR）頭戴裝置2022~2025年3年年複合成長率達73%，其中，宏達電今年的智慧手機僅貢獻營收4%，但在VR領域上，預估今年VR相關營收約7%，2025年可增至約30%，且包括軟體及硬體都兼具。

此外，研調機構集邦也指出，MicroLED AR顯示晶片現階段因全彩化技術瓶頸仍以單色顯示為主，僅能展現基本的顯示資訊功能，不過隨著紅光晶片、雷射轉移、晶圓結合及全彩化等技術逐漸成熟，將顯著提高良率、降低生產成本，2026 年 MicroLED AR 晶片將迎來大幅成長，產值將較2025年成長超過7倍至4100萬美元。集邦認為，MicroLED 在對比度、反應性、壽命、省電等規格表現上較佳，中長期而言，MicroLED 仍是微型顯示器的首選技術。

富采是台廠主導MicroLED研發的廠商， 該公司也強調，過去集團資源整合很順利，將在新興技術上投入更多資源，特別是在MiniLED及MicroLED在顯示器、車用、5G及感測等領域部分，有很多新的機會，未來富采將掌握這些新的成長機會。看好Micro LED普遍應用的時間不會太遠，估計2025年出貨將出現大爆發的成長，富采也已透過整合集團資源做最好的準備。

LED 顯示器

延伸閱讀

外資埋單宏達電元宇宙 首評目標價76元

張瑞雄新書盛大發表 暢談元宇宙虛實

一周數位爆報／亞馬遜姐拍片嗆網友、HTC Desire 22 pro元宇宙在哪裡？買iPad先別心急！

元宇宙首位虛擬偶像Yuna結合音遊引領K-pop走向未來 目標成為虛擬世界BTS

相關新聞

蘋果砍晶圓廠等鏈訂單？法人：今年維持9,000萬至1億支

市場傳出蘋果蘋果對供應鏈鏈砍單，但根據法人機構實際走訪供應鏈調查，預期9月將發售的iPhone14系列機種備貨量將維持9...

詹宏志發信員工：只要不改初衷 轉型將帶來新氣象

網路家庭（8044）執行長暨總經理蔡凱文今天辭職獲准，轉任高級顧問。暫代職務的董事長詹宏志第一時間發信給集團全體員工。他...

為業績負責？網家人事大地震 執行長蔡凱文請辭

本土電商集團網路家庭（8044）人事大地震，網家執行長及總經理蔡凱文辭職獲准，董事會目前尚未通過新的人事案，由董事長詹宏...

需求轉弱 第3季DRAM價格跌幅擴大至近10%

據TrendForce最新研究顯示，儘管今年上半年的整體消費性需求快速轉弱，但先前DRAM原廠議價強勢，並未出現降價求售...

DRAM供應商讓價意願提高 Q3價格跌幅擴大至近10%

據TrendForce最新研究顯示，儘管今年上半年的整體消費性需求快速轉弱，但先前DRAM原廠議價強勢，並未出現降價求售...

HYUNDAI 上半年成長12.3% 國產品牌第一

三陽（2206）旗下HYUNDAI汽車近年產品線強勁佈局，面對後疫情時代眾家車廠受到晶片原物料短缺而影響供應，HYUND...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。