宏達電再讓元宇宙成焦點 MicroLED將是AR設備首選

近期宏達電（2498）再因元宇宙的布局吸引外資關注，同時，元宇宙題材也再成為台股重挫中，盤面資金轉進重點，市場法人指出，未來元宇宙商機中，AR微型顯示器將是MicroLED極具優勢的領域，因其餘顯示技術均無法在此領域和MicroLED競爭，業者及研調機構也均預期，MicroLED將在2024至2026年出現爆發式的大成長。

美系外資看好虛擬實境（VR）頭戴裝置2022~2025年3年年複合成長率達73%，其中，宏達電今年的智慧手機僅貢獻營收4%，但在VR領域上，預估今年VR相關營收約7%，2025年可增至約30%，且包括軟體及硬體都兼具。

此外，研調機構集邦也指出，MicroLED AR顯示晶片現階段因全彩化技術瓶頸仍以單色顯示為主，僅能展現基本的顯示資訊功能，不過隨著紅光晶片、雷射轉移、晶圓結合及全彩化等技術逐漸成熟，將顯著提高良率、降低生產成本，2026 年 MicroLED AR 晶片將迎來大幅成長，產值將較2025年成長超過7倍至4100萬美元。集邦認為，MicroLED 在對比度、反應性、壽命、省電等規格表現上較佳，中長期而言，MicroLED 仍是微型顯示器的首選技術。

富采是台廠主導MicroLED研發的廠商， 該公司也強調，過去集團資源整合很順利，將在新興技術上投入更多資源，特別是在MiniLED及MicroLED在顯示器、車用、5G及感測等領域部分，有很多新的機會，未來富采將掌握這些新的成長機會。看好Micro LED普遍應用的時間不會太遠，估計2025年出貨將出現大爆發的成長，富采也已透過整合集團資源做最好的準備。