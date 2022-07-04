信邦6月營收25.55億元 今年第五次創單月新高

信邦（3023）今(4)日公布2022年6月營收25.55億元，月增2.47%，年增17.21％，續創單月歷史新高，今年上半年營收144.65億元，年增15.81%，創同期新高。

信邦指出，2022年6月合併營收25.55億元，再度超越5月營收24.93億元之高點紀錄，首次單月營收超越25億元，續創公司成立以來單月營收歷史高點，今年已第5次及連續4個月改寫單月營收歷史高點紀錄。

信邦2022年第二季合併營收為75.24億元，首次單季營收超越70億元，除為歷年同期高點紀錄外，亦創單季營收歷史高點之佳績；累計上半年度合併營收為144.65億元，亦為歷年同期之高點。

2022年6月合併營收之成長，係醫療及健康照護、汽車、綠能及工業應用等產業之銷售分別較5月成長0.26%、10.22%、10.20%及11.26%；累計上半年度相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長15.45%、汽車產業成長31.93%、綠能及節能產業成長11.09%、工業應用產業成長20.22%、通訊及電子週邊產業成長9.42%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收75.48%；連接器及零組件銷售佔24.52%。

在產業別的銷售分佈，工業應用產業佔27.91%；通訊及電子週邊產業佔合併營收25.88%；綠能及節能產業佔24.08%；汽車產業佔12.60%；醫療及健康照護產業佔9.53%。