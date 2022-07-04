伊雲谷攜手雲動力資訊 戰略合作擴大台灣雲端版圖

數位轉型服務商伊雲谷數位科技（6689）今（4）日宣布與新世代雲端服務業者雲動力資訊，達成戰略合作協議，啟動「雙邊全產品及技術服務交互代理」，期許透過雙方於雲端產業的豐富經驗，發揮1加1大於2的優勢，滿足成長快速的台灣雲端市場需求。

疫情加速企業數位轉型，根據 IDC 報告，2025年臺灣公有雲服務市場規模將突破20億美元，年複合成長率 19.1%，為滿足企業彈性需求，多雲服務成為雲端廠商必備的能力。

為協助企業客戶加速推進數位轉型進程，創造全新商業模式，伊雲谷與雲動力達成戰略合作，藉雙方豐富的產業經驗及技術能力，達成為客戶提供全方位雲端服務的目標。藉由此次戰略合作，雙邊預計在技術層面上進行更完善的流程及資源交換，讓客戶更快速、更完整的獲取公有雲產品及資源，滿足客戶多元的雲端產品需求。除服務台灣市場，雙方戰略結盟也將加速台灣上雲經驗拓展至東南亞市場。

伊雲谷雲端事業單位總經理林儀表示，伊雲谷一直秉持客戶至上的精神，我們的服務緊貼客戶需求，提供客戶彈性與韌性的高安全性解決方案，與客戶一同在雲上成長，是伊雲谷的企業使命。為了滿足客戶日益多元的需求，多雲、多解決方案是我們努力的方向。而雲動力資訊團隊擁有豐富用戶端使用經驗，並在 Google 相關雲端產品具備深厚的技術及自主開發能力，相信雙方合作可以提供客戶更完整的雲端服務。

雲動力創辦人暨執行長莊志仁則表示，雲動力資訊創立的初衷就是以深耕雲端技術服務為本。團隊以自身多年的雲端用戶使用經驗和開發技術，從使用者角度出發，協助企業更精準並自動化的導入雲端技術。而伊雲谷堅實的產業服務力和產品多元性，各界有目共睹，除 AWS 及微軟等公有雲產品，更在 SaaS 及 PaaS 產品領域有相當完整的產品及技術團隊，雙方合作將推進台灣雲端發展的進程。