快訊

北市雨彈來襲！士林達60毫米一級警戒 北投二級淹水警戒

柯志恩論文被指控學術不倫 國民黨決定告了

整理包／揮別指考！首屆「分科測驗」不考國、英、數乙 7科考前劃重點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

伊雲谷攜手雲動力資訊 戰略合作擴大台灣雲端版圖

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

數位轉型服務商伊雲谷數位科技（6689）今（4）日宣布與新世代雲端服務業者雲動力資訊，達成戰略合作協議，啟動「雙邊全產品及技術服務交互代理」，期許透過雙方於雲端產業的豐富經驗，發揮1加1大於2的優勢，滿足成長快速的台灣雲端市場需求。

疫情加速企業數位轉型，根據 IDC 報告，2025年臺灣公有雲服務市場規模將突破20億美元，年複合成長率 19.1%，為滿足企業彈性需求，多雲服務成為雲端廠商必備的能力。

為協助企業客戶加速推進數位轉型進程，創造全新商業模式，伊雲谷與雲動力達成戰略合作，藉雙方豐富的產業經驗及技術能力，達成為客戶提供全方位雲端服務的目標。藉由此次戰略合作，雙邊預計在技術層面上進行更完善的流程及資源交換，讓客戶更快速、更完整的獲取公有雲產品及資源，滿足客戶多元的雲端產品需求。除服務台灣市場，雙方戰略結盟也將加速台灣上雲經驗拓展至東南亞市場。

伊雲谷雲端事業單位總經理林儀表示，伊雲谷一直秉持客戶至上的精神，我們的服務緊貼客戶需求，提供客戶彈性與韌性的高安全性解決方案，與客戶一同在雲上成長，是伊雲谷的企業使命。為了滿足客戶日益多元的需求，多雲、多解決方案是我們努力的方向。而雲動力資訊團隊擁有豐富用戶端使用經驗，並在 Google 相關雲端產品具備深厚的技術及自主開發能力，相信雙方合作可以提供客戶更完整的雲端服務。

雲動力創辦人暨執行長莊志仁則表示，雲動力資訊創立的初衷就是以深耕雲端技術服務為本。團隊以自身多年的雲端用戶使用經驗和開發技術，從使用者角度出發，協助企業更精準並自動化的導入雲端技術。而伊雲谷堅實的產業服務力和產品多元性，各界有目共睹，除 AWS 及微軟等公有雲產品，更在 SaaS 及 PaaS 產品領域有相當完整的產品及技術團隊，雙方合作將推進台灣雲端發展的進程。

雲端服務 東南亞 疫情

延伸閱讀

藍營批竹市政 市府：勿為選舉抹煞團隊多年努力

成大林家祥團隊最新技術 能把消失衛星影像「補回來」

「安全是回家唯一的路」交部：不能重蹈南方澳斷橋事件

自由車／全國場地錦標賽 地主台中10金大豐收

相關新聞

蘋果砍晶圓廠等鏈訂單？法人：今年維持9,000萬至1億支

市場傳出蘋果蘋果對供應鏈鏈砍單，但根據法人機構實際走訪供應鏈調查，預期9月將發售的iPhone14系列機種備貨量將維持9...

詹宏志發信員工：只要不改初衷 轉型將帶來新氣象

網路家庭（8044）執行長暨總經理蔡凱文今天辭職獲准，轉任高級顧問。暫代職務的董事長詹宏志第一時間發信給集團全體員工。他...

為業績負責？網家人事大地震 執行長蔡凱文請辭

本土電商集團網路家庭（8044）人事大地震，網家執行長及總經理蔡凱文辭職獲准，董事會目前尚未通過新的人事案，由董事長詹宏...

需求轉弱 第3季DRAM價格跌幅擴大至近10%

據TrendForce最新研究顯示，儘管今年上半年的整體消費性需求快速轉弱，但先前DRAM原廠議價強勢，並未出現降價求售...

DRAM供應商讓價意願提高 Q3價格跌幅擴大至近10%

據TrendForce最新研究顯示，儘管今年上半年的整體消費性需求快速轉弱，但先前DRAM原廠議價強勢，並未出現降價求售...

HYUNDAI 上半年成長12.3% 國產品牌第一

三陽（2206）旗下HYUNDAI汽車近年產品線強勁佈局，面對後疫情時代眾家車廠受到晶片原物料短缺而影響供應，HYUND...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。