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需求轉弱 第3季DRAM價格跌幅擴大至近10%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
據TrendForce最新研究顯示，儘管今年上半年的整體消費性需求快速轉弱，但先前DRAM原廠議價強勢，並未出現降價求售跡象，使得庫存壓力逐漸由買方堆疊至賣方端。（路透）
據TrendForce最新研究顯示，儘管今年上半年的整體消費性需求快速轉弱，但先前DRAM原廠議價強勢，並未出現降價求售跡象，使得庫存壓力逐漸由買方堆疊至賣方端。（路透）

據TrendForce最新研究顯示，儘管今年上半年的整體消費性需求快速轉弱，但先前DRAM原廠議價強勢，並未出現降價求售跡象，使得庫存壓力逐漸由買方堆疊至賣方端。

在下半年旺季需求展望不明的狀態下，部分DRAM供應商已開始有較明確的降價意圖，尤其發生在需求相對穩健的伺服器領域以求去化庫存壓力，此情況將使第3季DRAM價格由原先的季跌3~8%，擴大至近10%，若後續引發原廠競相降價求售的狀況，跌幅恐超越一成。

PC OEM仍處於連續性下修出貨展望，且綜觀各家DRAM庫存水位平均超過兩個月以上，除非有極大的價格誘因，否則沒有急迫購貨需求。同時，受惠於1Z/1alpha先進製程持續轉進，第3季持續呈現供給季增，且DDR5因售價高昂導致滲透率受限，無法有效收斂DDR4產出，PC DRAM第3季價格跌幅將修正為5~10%。

目前客戶手中的server DRAM庫存約7~8周，買方藉著賣方背負增高的庫存壓力，認為DRAM價格仍有下探空間，若原廠願意提供具吸引力報價，則願意討論綁量議定的可能性。伴隨先進製程積極轉進，消費終端持續疲弱下，server DRAM成了唯一有效的銷售出海口。因此，韓廠率先釋出5%以上季跌幅討論意願，使第3季server DRAM跌幅擴大至5~10%。

受大環境經濟不振衝擊，智慧型手機的生產目標持續下修，品牌廠對後勢展望也較悲觀，故備料態度消極。但由於各原廠先進製程轉進挹注，第3季mobile DRAM產出仍有增加，供應商壓力也因此升高。此將促使賣方讓價意願提升，在供需差異兩極化的情形下，預測本季mobile DRAM價格跌幅擴大至8~13%。

受到通膨降低消費性產品需求及加密貨幣萎靡不振的影響，弱化graphics DRAM採購需求。同時， graphics DRAM產能不若標準型DRAM較容易切換，雖然需求已弱化，供應商卻也難以快速調整產出，因此同樣面臨逐漸堆高的庫存壓力，第3季graphics DRAM價格將修正為季跌3~8%。

由於電視出貨已率先下跌，而網通、工控等相關需求也出現走弱跡象。其中DDR3的價格目前在相對高點，未來價格補跌空間較大；DDR4相關應用拉貨動能疲弱，亦不排除跌幅擴大的可能性。除了先進製程轉進使得產出擴大，下半年仍有中國大陸廠及台廠新增產能開出，預估本季consumer DRAM價格跌幅將加深至8~13%。

DRAM

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