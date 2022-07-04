為業績負責？網家人事大地震 執行長蔡凱文請辭

本土電商集團網路家庭（8044）人事大地震，網家執行長及總經理蔡凱文辭職獲准，董事會目前尚未通過新的人事案，由董事長詹宏志兼任執行長 / 總經理職務。

網家近兩年營運狀況不佳，去年全年因投資併購多項新事業，去年每股僅獲利0.84元，今年第1季更出現本業虧損。但網家這兩年以業務轉型為由，聘任大批高薪高階經理人，導致去年年報中顯示，除了蔡凱文本人薪水「跳級」到3000-5000萬元等級，總經理及高階經理人薪水占比更占稅後淨利高達9成，「賺得不夠多」使網家成為眾矢之的。

今年股東會中，董事長詹宏志也坦言，過去外界變動很快，但網家跟上的速度慢了；選商品的策略也需要調整。他並宣布，今年獲利若不改善，他身為董事長薪水歸零，執行長薪水減半。