鈺創嶄新風貌官網全新登場 並提昇資安內、外防護力

鈺創（5351) 嶄新官網(www.etron.com)登場，以全新風貌、厚實防備之姿呈現給大眾。鈺創表示，新冠肺炎疫情已經改變了企業安全領域的遊戲規則，而年度資安趨勢報告更直指：勒索軟體攻擊、竊取遠距會議機密、供應鏈安全防護等威脅轉趨熱，層出不窮的資安事件，企業宜有所提防與準備。

鈺創表示，新官網全面資安防護力登場，透過四度「廣度、深度、速度及亮度」準備，展現出鈺創科技全面部署資安防護之決心；此舉，不僅全面提昇企業資安內、外防護力，也降低系統性風險，

鈺創強調，新官網強化資安風險管理、防範勒索攻擊，從三度「廣度」、「深度」、「速度」著眼，包括：全場域、全天候之多重資安聯防體系，並落實資安宣導；強化內外網防禦、強化資安防火牆；另透過資安通報及網路攻防等各項演練，提升資安事件應變速度。以及，自動在發現惡意程式、網路釣魚、APT 中繼站等可疑連線時能夠立即阻擋。