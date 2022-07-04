應材發表十年永續藍圖的進展

美商應材發表最新的永續報告書，詳述公司過去一年在環境、社會及公司治理（ESG）的計畫和成果。報告書描繪出公司在2020年推出一系列10年倡議的進展，羅列公司的內部營運，應材如何與客戶及供應商合作，以及其科技可以如何在全球範圍運用來精進永續發展。

應材總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示，應材作為全球技術領導者，肩負著對員工、客戶和社會的重大責任。目前有著前所未有的契機可以運用技術來創造一個更加公平和永續發展的世界。應材一直致力在整個生態系中推動關鍵進展，為後代實現更美好的未來。

應材表示，科技在人們生活中的重要性與日俱增，並通過科技進步協助解决全球挑戰，半導體已經成為世界上不可或缺的一部分。隨全球半導體使用量的增加，持續開發更潔淨、更高效的製程來生產晶片，對業界來說至關重要。

應材身為貢獻產業永續發展的一份子，在減少碳足跡方面取得進展，同時也正逐步提升其環保報告的透明度。從2019年到2021年，應材在全球的再生電力使用比例由37%增加到57%。目前，應材在美國的再生電力使用比例已經達到80%，並將在今年年底前達到100%的目標。

應材表示，透過這些努力，儘管公司用於新廠務設施和擴大生産的總體能源消耗增加約7%，但在應材範疇1和範疇2碳排放（公司直接産生及其購買的能源産生的排放）則減少了28%。

此外，以2019年為基準年，應材量化並揭露了其半導體産品範疇3碳排放（整個價值鏈上産生的排放）的所有相關類別，並取得了第三方的數據認證。

應材也首次根據氣候相關財務揭露專案小組（TCFD）的建議，進行了碳影響和風險呈報。更全面的瞭解碳足跡，將有助於應材履行在今年年底前為範疇1、2和3碳排放制定科學基礎減碳目標的承諾。