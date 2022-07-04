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精測第2季營收季增43% 看好下半年優於上半年

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
精測總經理黃水可仍看好下半年營運優於上半年。圖/聯合報系資料照片
精測總經理黃水可仍看好下半年營運優於上半年。圖/聯合報系資料照片

晶圓檢測大廠精測公布第2季單季營收達11.85億元，季增達43.0%，年增13.1%，創歷年同期新高，公司看好產品及客戶結構布局綜效顯現，下半年營運可優於上半年。

精測日前公布6月合併營收為不畏疫情衝擊，仍達4.14億元，月增0.02%，年增22.9%；累計前六個月的營收達20.14億元，年增8.3%。

精測表示，今年第2季雖面臨新冠肺炎疫情升溫影響部分訂單遞延，不過，受惠於SSD快閃記憶體控制晶片新客戶、5G智慧型手機應用、射頻及高效能運算相關晶片測試需求暢旺，帶動第2季營收季成長43.0%，創歷年同期新高。

精測強調，雖全球經濟發展今年受到新冠肺炎變種病毒株疫情升溫、俄烏戰爭等情勢干擾，然半導體產業因地緣政治、數位轉型等趨勢推動，仍扮演全球科技發展的火車頭角色，相關半導體先進技術、製程發展仍快速發展，中華精測也快速因應產業局勢及客戶需求，展開「變形蟲」策略進行結構性調整。

展望未來，精測預估自製MEMS探針卡產品結構多元、客戶結構調整與全球佈局綜效顯現，整體結構性成長動能可期，下半年營運可望優於上半年表現。

中華精測 營收

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