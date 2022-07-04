宏達電拚元宇宙生態系 但外資估今年到2024年仍虧損

外資今（4）日出具宏達電（2498）的報告，外資表示，對新技術/元宇宙持積極態度，相信現在是觀察宏達電的一個有趣時機，手機業務已觸底、VR頭戴式設備正持續擴大，且長遠來看VR軟體業務是有意義的。但外資估宏達電今年每股淨損0.92元、2023年每股淨損1.06元，2024年每股淨損0.75元。

儘管收入仍然很少，但多年來宏達電已經在各種應用推出VR軟體，像是VR展覽和VR藝術品創作Vive Arts，VR電影、VR音樂會的Vive Originals等，滲透到不同的垂直領域。

宏達電上月28日推出「HTC DESIRE 22 Pro」元宇宙概念手機。外資預估，宏達電今年手機營收占比約僅有4%，並預估VR頭戴式設備2022-25年出貨量CAGR增加73%。與2017年相比，宏達電受到整體手機銷售疲軟的風險也較小。

外資表示，看好宏達電為領先的VR玩家，尤其是在高階和商用市場。「雖然我們對需求逐漸成長的元宇宙持積極態度，但在我們看來，仍需要一段時間才能成為主流設備，因此我們仍在關注HTC的機會。」

無懼大盤疲軟，宏達電今日股價勁揚5.58%，盤中高點一度來到每股53.90元。